Росіяни атакували будинки у Харкові: в місті пролунали потужні вибухи

Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

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РФ атакувала Харків ракетами С-300 / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни пізно увечері 7 січня атакували місто ракетами. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про існування загрози застосування ворожого балістичного озброєння.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що росіяни вдарили по місту мінімум 2 рази. За попередніми даними, Харків атакували ракетами С-300.

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"Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць", - написав він.

Поки інформації про постраждалих немає. Водночас він закликав людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом Ігор Терехов зазначив, що ворожі ракети вдарили біля приватних житлових будинків в одному з районів міста. Руйнувань та постраждалих немає.

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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