УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни атакували будинки у Харкові: в місті пролунали потужні вибухи

Ангеліна Підвисоцька
7 січня 2024, 23:02
Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.
Росіяни атакували будинки у Харкові: в місті пролунали потужні вибухи
РФ атакувала Харків ракетами С-300 / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни пізно увечері 7 січня атакували місто ракетами. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про існування загрози застосування ворожого балістичного озброєння.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що росіяни вдарили по місту мінімум 2 рази. За попередніми даними, Харків атакували ракетами С-300.

відео дня

"Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць", - написав він.

Поки інформації про постраждалих немає. Водночас він закликав людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом Ігор Терехов зазначив, що ворожі ракети вдарили біля приватних житлових будинків в одному з районів міста. Руйнувань та постраждалих немає.

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Харкова вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

Росіяни атакували будинки у Харкові: в місті пролунали потужні вибухи

Росіяни атакували будинки у Харкові: в місті пролунали потужні вибухи

23:02 Україна
"Буде 7 пусків": РФ відкрито погрожує світу запуском міжконтинентальної балістики

"Буде 7 пусків": РФ відкрито погрожує світу запуском міжконтинентальної балістики

22:29 Світ
Будівлі перетворились на руїни: росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетою

Будівлі перетворились на руїни: росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетою

21:25 Україна
Всі головні новини

Популярне

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти апельсин 56039

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти апельсин

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 cічня: Тельцям потрібна перерва, Близнюки довіряйте інтуїції 25421

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 cічня: Тельцям потрібна перерва, Близнюки довіряйте інтуїції

Є всього 3 важливих дні : коли відбудеться зупинка війни в Україні - прогноз 17614

"Є всього 3 важливих дні": коли відбудеться зупинка війни в Україні - прогноз

Не кидайте їх в окопи : офіцер жорстко висловився про проблему з мобілізацією 5893

"Не кидайте їх в окопи": офіцер жорстко висловився про проблему з мобілізацією

Останні новини

23:42

Україну чекає похолодання: до населення звернулися з проханням щодо електроенергії

23:10

Співачка Kola в купальнику вперше показала чоловіка-іноземця

23:02

Росіяни атакували будинки у Харкові: в місті пролунали потужні вибухи

22:29

"Буде 7 пусків": РФ відкрито погрожує світу запуском міжконтинентальної балістики

22:20

Рідкісні красуні: співачка Руслана показала свою вічно молоду маму

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:16

Чи є загроза наступу Росії на Харків: генерал Романенко оцінив ситуацію

22:05

Треба за 8 секунд здогадатися, що не так на картинці: загадка для найуважніших

21:25

Будівлі перетворились на руїни: росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетою

21:15

Камалія в купальнику сміливо пірнула в ополонку на ВодохрещаВідео

Реклама
21:15

Гороскоп Таро на тиждень з 8 до 14 січня: Овну - гординя, Леву - зміни через опір

21:05

Молдова або одна з країн Балтії: ексглава ЦРУ назвав мету Путіна в разі перемоги

20:45

"Люблю грати в м'яч і пошлю його ногою за риску": рецензія на фільм "Наступний гол - переможний"Відео

20:17

Клопотенко емоційно розкритикував свято Водохреща - в чому причина

20:00

РФ атакує і накопичує війська: Зеленський назвав спосіб розтрощити її військову міць

19:40

20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода

19:35

Озираючись назад: руїни української утопіїПогляд

19:30

Місячний календар на 8 січня: остерігайтеся дороги та поїздок

19:06

На Шольца сильно "тиснуть": у Німеччині вимагають передати Україні ракети Taurus

18:57

Відбивав російських окупантів у Синьківці: на фронті загинув доброволець з Болгарії

18:43

У Путіна "хочуть" знищити Україну, союзники повинні допомогти зупинити РФ - Кулеба

Реклама
18:32

Економічний спосіб, який видалить складні плями на пофарбованих стінах, не пошкоджуючи фарбу

18:25

"Культура там, де Пугачова": через заяву Вайкуле росіяни верещать від образи

18:07

Треба вгадати зашифроване слово за 10 секунд: ребус для найкмітливіших

18:07

У Росії істерять через перспективи створення армії ЄС: Захарова "трясе газовою дубиною"

18:00

Як позбутися цвілі на кухні і у ванній: скажіть їй "прощай" назавжди

17:41

Полетіли дрони і ракета: росіяни пошкодили одразу 23 будинки в Сумській області

17:22

Скільки Україна використала ракет Patriot для відбиття атак РФ: відповідь Ігната

17:11

На Європу чекає "довга конфронтація" з РФ: у Швеції попередили про небезпеку

17:00

Навіщо люди зберігають одну губку в холодильнику: вирішує відразу 2 проблеми

16:44

Діти будуть здоровими весь рік: що потрібно обов'язково подарувати дитині 8 січня

16:22

Вдарить мороз -27 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

16:10

Як можна відрізнити золото від позолоти і не сісти в калюжу з покупкою прикрас

16:10

Закуска з 90-х, яку готували всі: рецепт розлітається моментальноВідео

16:05

У ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ

16:03

До "структури Путіна" набрали "Вагнер" і беруть бойовиків "ДНР" - розвідка Британії

16:02

Експерт по знайомствам розповів, чому люди не можуть знайти собі пару в додатках для знайомств

15:34

Виручає завжди: навіщо водії взимку тримають в машині картоплю

15:11

Режим в Росії тримається на чотирьох позиціях, Путін буде правити до 2030-го - FT

14:58

Скандальний нардеп Шевченко зганьбився огидним фейком про "смерть" чоловіка у ТЦК

14:42

РФ перекинула до Севастополя новітній великий корабель для десанту - ЗМІ

Реклама
14:20

Любовний гороскоп на тиждень з 8 до 14 січня: Леву - викриття зради, Діві - рішення про народження дитини

14:13

Нова пасія Налчаджиоглу відповіла на хейт за те, що крутить роман з одруженим

14:00

В Україні тепер буде інший "пакунок малюка": що сталося

13:57

В Україні подорожчають важливі овочі та фрукти: як зміниться ціна

13:44

Шарахнули по своїх: ростовська ППО випадково відкрила вогонь по російських десантниках

13:42

"Це прозвучить шалено": дівчина показала, як швидко і дешево прочистити унітазВідео

13:34

Церковне свято 8 січня: чому на преподобного Еміліана не можна багато їсти

13:11

Коли не можна їсти гранат: 4 застереження, які варто знати кожному

13:10

Салат 5-ти хвилинка: шалено смачний рецепт закуски з 3 інгредієнтівВідео

12:39

Ракета влучила просто у будинок: сім'ї пожежників довелось рятувати себе і сусідівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти