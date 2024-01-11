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РФ вдарила двома ракетами по готелю в центрі Харкова: 11 людей поранено

Анна Ярославська
11 січня 2024, 07:03оновлено 11 січня, 08:00
Серед постраждалих - турецький журналіст. Всі одинадцять зараз в лікарнях, одна людина в дуже важкому стані.
Ракетний удар по Харкову
Дві російські ракети вдарили по готелю в центрі Харкова / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Увечері 10 січня російські окупанти завдали ракетний удар по Харкову ракетами C-300. В результаті 11 людей постраждали, серед них - журналісти турецького видання.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив в Telegram, дві російські ракети вдарили по готелю в центрі Харкова.

"Жодного військового там не було. Водночас було 30 цивільних, з яких одинадцять - поранені російськими ракетами. Серед постраждалих - і турецькі журналісти. Всі одинадцять зараз в лікарнях, одна людина в дуже важкому стані", - написав мер.

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Крім готелю постраждали житлові будинки - один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях. Рятувальники ДСНС розбирають завали, а комунальники вже прибирають вулицю від наслідків прильотів.

  • Ракетний удар по Харкову
    Ракетний удар по Харкову Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Харкову
    Ракетний удар по Харкову Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Харкову
    Ракетний удар по Харкову Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Харкову
    Ракетний удар по Харкову Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Харкову
    Ракетний удар по Харкову Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Харкову
    Ракетний удар по Харкову Фото: ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що близько 22:30 ворог завдав удару по Київському району міста Харкова. Попередньо - ракетами системи С-300.

В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння декількох автомобілів.

Внаслідок ворожого обстрілу центру Харкова постраждали 11 осіб: 4 чоловіків віком від 31 до 38 років; 7 жінок – від 23 до 71 року.

Дев'ять постраждалих доставили в медустанови.

35-річний чоловік перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів – в середньому; двом - надали допомогу на місці.

Пацієнти забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.

Пізніше у ДСНС уточнили, що під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю в Харкові було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб.

За попередньою інформацією, усього постраждало 11 людей - це персонал та гості готелю, з яких один іноземний журналіст.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару по центру Харкова:

РФ вдарила двома ракетами по готелю в центрі Харкова: 11 людей поранено
Наслідки ракетного удару по готелі у Харкові / скриншот

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 9 січня російські окупанти завдали ракетний удар по Харкову. Зокрема, РФ вдарила по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Було пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Вночі та вранці 8 січня країна-агресор масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Російські загарбники в цілому застосували 59 засобів повітряного нападу. У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі лунали вибухи.

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війна в Україні новини Харкова новини України ракетний удар
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