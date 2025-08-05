"Полювання на людей": РФ обстріляла Україну дронами та балістикою - деталі

Окупаційна армія застосувала для удару півсотні дронів і ракети. Постраждала залізниця. Є загиблий та постраждалі.

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Росія вдарила по людях і вокзалу в Лозовій / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Армія РФ продовжує терор мирного населення

У Лозовій під удар потрапив вокзал

На Запоріжжі окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами

Минулої ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею дронів. Багато БПЛА збили сили ППО, але були й влучання. Місто Лозова на Харківщині армія РФ атакувала за допомогою 25 дронів "Шахед". Там постраждала цивільна інфраструктура.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, з ночі в Лозовій продовжують працювати підрозділи ДСНС.

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"Постраждала залізниця - депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Ще десятеро людей постраждали, зокрема двоє дітей. Усім допомагають", - написав президент.

Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили прямо по людях FPV-дронамі. Двоє людей постраждали.

"Знову російська армія полює за людьми, щоб залякати прифронтові міста та громади", - зазначив президент.

Зеленський додав, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними.

"Тому тиск потрібно посилювати, і це, безумовно, буде працювати для миру. Дякуємо Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" і всім, хто готовий тиснути як слід. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки", - резюмував глава держави.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

У ніч на 5 серпня (з 19.00 4 серпня) армія РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомили у ЗС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/пригнічено 29 ворожих БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. У результаті атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

За даними МВС України, у Харківській області одна людина загинула, ще 10 - постраждали внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова.

Під ударами опинилися об'єкти транспортної інфраструктури. Відбулися руйнування будівель. Зафіксовано шість осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

Як повідомив очільник Запорізької області повідомив, що четверо людей загинули і троє - поранені внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. За добу окупанти завдали 431 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.

У ніч на 4 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка та побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

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