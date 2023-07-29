Окупанти самі почнуть тікати з фронту: Загородній розповів, коли це станеться

Експерт вважає, що є лише дві події, після яких навіть у Росії всі зрозуміють, що окупанти програли.

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Російські окупанти почнуть самі тікати з фронту / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Українські військові роблять все, щоб звільнити землі і знищити ворога. Всього дві події змусять окупантів тікати з поля бою. Про це під час чату на Главреде розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він переконаний, що РФ остаточно усвідомлює свою поразку після того, як українські військові звільнять Бахмут і вийдуть на берег Азовського моря.

"Після цього навіть найзавзятішим оптимістам в РФ стане зрозуміло, що війна остаточно програна Росією, і з Путіним потрібно щось робити", - сказав Загородній.

Дивіться відео з чатом Тараса Загороднього на Главреді:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

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