Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

У німецькому Бундесвері заявили, що український командний склад нібито приймає "неправильні і небезпечні рішення".

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Німеччина звинуватила Україну в повільному контрнаступі ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Українські військові роблять все можливе, щоб знищити ворога і звільнити території. Однак у Бундесвері цинічно розкритикували контрнаступ ЗСУ. Німеччині не сподобалося, як українські військові використовують на полі бою освоєні на Заході методи ведення війни. Про це повідомляє Bild, посилаючись на секретний документ Бундесверу.

Німеччину не влаштовує те, що українське командування розділяє бойові підрозділи. Через це нібито "не проглядається спільне ведення бою". На думку Бундесверу, в України нібито немає маневрених підрозділів для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги.

Також у Німеччині розкритикували український командний склад і звинуватили його в "неправильних і небезпечних рішеннях". У Бундесвері не виключають, що "відсутність належної підготовки" командного складу нібито є однією з причин повільного контрнаступу ЗСУ.

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Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

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