ЗСУ просунулися вперед: в ISW пояснили нову тактику контрнаступу

Українським військовим вдалося просунутися на кількох напрямках і при цьому суттєво виснажити російських окупантів.

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ЗСУ просунулися вперед/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Захисники України продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію.

Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута. До таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що на опублікованих 25 липня кадрах з геолокацією видно, що українським військовим вдалося досягнути тактично важливих успіхів на південь від села Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині (7 км на південний захід від Бахмута).

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Крім цього, аналітики із посиланням на повідомлення українських джерел зазначають, що бійцям Збройних сил України вдалося просунулися на 750 метрів у напрямку села Старомайорське Волноваського району на Донеччині (9 км на південь від Великої Новосілки).

У той же час російські джерела стверджували, що ЗСУ трохи просунулися на захід від села Оріхова в Сєвєродонецькому районі на Луганщині.

Аналітики зазначають, що, очевидно, зараз тактика ЗСУ зосереджена на виснаженні російської окупаційної армії.

"Українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську робочу силу за рахунок повільніших темпів територіальних просувань та звільнень земель при поступовому виснаженні у окупантів живої сили та техніки", – йдеться у звіті аналітиків ISW.

Контрнаступ ЗСУ

міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються, заявив міністр оборони України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів. Чудеса полягають в тому, що ЗСУ проводять успішні атаки навіть з урахуванням того, що у ворога більше зброї, боєприпасів і людей.

Нагадаємо, військовий аналітик Петро Черник зазначив, що росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти – окупанти в місті можуть бути знищені або взяті в полон. Російські війська залишаються у Бахмуті, але українські сили контролюють висоти. Ворог близький до оперативного оточення нашими воїнами.

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