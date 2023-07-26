УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ просунулися вперед: в ISW пояснили нову тактику контрнаступу

Альона Вороніна
26 липня 2023, 08:19 оновлено 26 липня, 08:26
400
Українським військовим вдалося просунутися на кількох напрямках і при цьому суттєво виснажити російських окупантів.
Украинские военные
ЗСУ просунулися вперед/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Захисники України продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію.

Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута. До таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що на опублікованих 25 липня кадрах з геолокацією видно, що українським військовим вдалося досягнути тактично важливих успіхів на південь від села Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині (7 км на південний захід від Бахмута).

відео дня

Крім цього, аналітики із посиланням на повідомлення українських джерел зазначають, що бійцям Збройних сил України вдалося просунулися на 750 метрів у напрямку села Старомайорське Волноваського району на Донеччині (9 км на південь від Великої Новосілки).

У той же час російські джерела стверджували, що ЗСУ трохи просунулися на захід від села Оріхова в Сєвєродонецькому районі на Луганщині.

Аналітики зазначають, що, очевидно, зараз тактика ЗСУ зосереджена на виснаженні російської окупаційної армії.

"Українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську робочу силу за рахунок повільніших темпів територіальних просувань та звільнень земель при поступовому виснаженні у окупантів живої сили та техніки", – йдеться у звіті аналітиків ISW.

Контрнаступ ЗСУ

міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються, заявив міністр оборони України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів. Чудеса полягають в тому, що ЗСУ проводять успішні атаки навіть з урахуванням того, що у ворога більше зброї, боєприпасів і людей.

Нагадаємо, військовий аналітик Петро Черник зазначив, що росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти – окупанти в місті можуть бути знищені або взяті в полон. Російські війська залишаються у Бахмуті, але українські сили контролюють висоти. Ворог близький до оперативного оточення нашими воїнами.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

09:48 Світ
Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

09:27 Україна
Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – Загородній

Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – Загородній

09:08 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:15

Загадка "з родзинкою": лише одиниці помітять помилку на картинці

09:48

Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

09:44

Скільки разів можна надягати бюстгальтери перед пранням: відповідь вас здивує

09:27

Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

09:08

Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – ЗагороднійВідео

Україна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - КарасьУкраїна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - Карась
08:59

Коли Великдень, Трійця і поминальні дні в 2024 році - важливі дати

08:58

Кожен медик - мішень: у The Kyiv Post розповіли про підлу тактику окупантів

08:19

ЗСУ просунулися вперед: в ISW пояснили нову тактику контрнаступу

08:08

Назавжди буде 22: у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення

Реклама
07:33

Захід боїться, лише одна країна зацікавлена в розпаді Росії - ЗагороднійВідео

06:33

РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

06:11

Загроза застосування ядерної зброї зрослаПогляд

04:05

90-річна зірка Playboy позмагалася в красі з Наомі Кемпбелл

04:05

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято та у кого День ангела 26 липня

03:40

Експерт пояснив, чи варто сподіватися Україні на вільнюські гарантії від НАТО

03:35

"Слабкі їм не потрібні": експерт назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТОВідео

03:00

ЗМІ дізналися, як в Росії працює завод з виробництва "Шахедів"

02:57

Як правильно збирати і зберігати насіння петунії

02:10

Західні країни готові хоч сьогодні заморозити війну в Україні - Загородній

01:30

Захід не знає, що робити з РФ: експерт сказав, коли Україну приймуть до НАТОВідео

Реклама
00:09

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

25 липня, вівторок
23:38

Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - ЗагороднійВідео

22:49

Одяг луснув під час танцю: чоловік Брітні Спірс показав, як дуріє зі співачкою

22:43

"Продовжує тікати в переляку": тренер Усика вилаяв Ф'юрі

22:42

Загадки наступу ЗСУ терзають КремльПогляд

22:24

Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

22:02

O. TORVALD зворушили Мережу піснею, присвяченою загиблим українським воїнамВідео

21:55

"Ванга передбачила": в РФ створили "пророка" з артиста-путініста

21:43

Як сказати українською "и на солнце бывают пятна": Авраменко дав колоритну відповідь

21:14

Потужні ракети і всюдисущі дрони: новий пакет військової допомоги від США Україні

21:02

До Білорусі перекинули 11-ту колону "вагнерівців" із броньовиками "Щука"

20:56

Строковиків в окупанти: у РФ посилюють призов до армії

20:20

Кличко зустрівся з послом США Бріджит Брінк: обговорили співробітництво у сфері безпеки та проблеми самоврядування

20:06

Як можна зберегти свіжі помідори на зиму і де їх використовувати

20:02

Зірка "Оппенгеймера" захотів зіграти Кена в продовженні "Барбі"

20:00

Росія втягуватиме Європу у велику війну - все, як я і очікувавПогляд

20:00

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшлоВідео

19:59

"Статус, який принижує": Харчишин зізнався, звідки у нього "білий квиток"

19:59

"Терміново потрібні F-16": Кулеба розповів, що розблокує експорт українського зерна

19:52

"Вагнер" у Білорусі: Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій

Реклама
19:09

"Одноразова допомога": хто із пенсіонерів отримає надбавки до Дня Незалежності

19:00

Чому 26 липня не можна митися: прикмети і суворі заборони

19:00

Кабмін поміняв механізм надання субсидій: що тепер буде інакше

18:40

Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник

18:35

Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

18:25

"Можемо втратити певні території": експерт назвав три сценарії завершення війни

18:20

Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

18:11

Зеленський терміново зібрав депутатів і міністрів перед засіданням "Ради Україна-НАТО"

17:43

Ви помилялися все життя: 6 овочів, які насправді фрукти

17:43

Обман із покупками на ринку: як не стати жертвою шахраїв

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти