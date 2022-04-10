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Окупанти Росії скидають на Харків нові види бомб: вороги спускають їх на парашутах

10 квітня 2022, 05:59

Харків'янам за можливості, особливо вночі, слід перебувати в укриттях, бомбосховищах або метро, сказав Ігор Терехов.

Харків бомби з парашутів
Війська РФ скидають на Харків бомби з парашутів / t.me/suspilnekharkiv

Окупаційна армія Росії стала обстрілювати місто Харків новими видами бомб, які спускаються на парашутах. Жителям міста в жодному разі, та за жодних обставин не можна наближатися до таких парашутів. Одразу ж слід повідомляти про них рятувальникам за телефонами 101 та 112. Ворожі війська зруйнували вже 1716 будинків, вони намагаються викликати паніку і зламати дух людей. За можливості в нічний час доби харків'янам треба бути в безпечних місцях. Про це заявив мер Ігор Терехов.

У своєму відеозверненні він сказав про те, що поряд з мінами, снарядами і "Градами" проти міста застосовується і новий вид бомб, які ворожі війська спускають на парашутах.

читайте такожЧому для Путіна важливі битви за Донбас та Харків"Два останні дні поряд з мінами, снарядами і "Градами" Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", - заявив Терехов.

Харків бомби з парашутів
Харків бомбардують снарядами з парашутів / t.me/suspilnekharkiv

Градоначальник закликав місцевих жителів в жодному разі не наближатися до подібних парашутів. Слід повідомити про це рятувальникам за номерами 101 та 112.

Мер Харкова розповів, що ворожі війська зруйнували вже 1716 будинків і намагаються зламати харків'ян психологічно. У такій ситуації городянам, особливо вночі, слід перебувати в укриттях.

"Зруйновано 1716 будинків. Мета агресора зрозуміла - викликати паніку і зламати наш дух. Але ми не дозволимо цьому статися. Закликаю за можливості, особливо вночі, перебувати в укриттях, бомбосховищах, станціях метро", - зазначив Терехов.

Також він додав, що через війну багато людей втратили роботу і змушені відчувати складнощі. Буде збільшена роздача гуманітарної допомоги, серед якої продукти і предмети першої необхідності.

"Незважаючи на те, що ворог вчора розбомбив наші теплиці, ми всі найбличжими дняму висаджуватимемо квіти і створюватимемо найкрасивіші клумби в Україні", - підкреслив Ігор Терехов.

Ситуація у Харкові

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія стягує значну кількість військ і військової техніки в напрямку Донецької, Луганської областей і Харкова. Але у Києві знають про плани російського агресора. За його словами, ситуація показує, що санкцій проти Росії мало, їх має бути більше.

У Міністерстві оборони раніше заявили, що окупанти РФ намагаються поповнити свої резерви і організувати наступ на Донбас, щоб захопити всі райони регіону. Вони можуть спробувати окупувати і Харків. Однак у агресора немає ресурсів для взяття під контроль міста.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російські окупанти здійснюють перегрупування на сході країни. План загарбників - просування до Харкова. Союзники Києва на Заході повинні надати державі серйозну підтримку для протидії навалі агресора.

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