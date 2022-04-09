УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія Путіна готує новий наступ на Харків - розвідка

9 квітня 2022, 05:38

Окупанти перегруповуються в бік міста Ізюм. Передусім планують наступати на Харків, спробують добити Маріуполь, а потім - ще раз атакувати Київ.

Харків
Російські військові в першу чергу планують наступати на Харків / Фото УНІАН

Російські військові перегруповуються на сході України й планують просуватися до Харкова.

Про це заявив начальник розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

"Вони перегрупуються в бік міста Ізюм через Бєлгород. Рухаються через Білгород. Вони вводять додаткові війська в Бєлгород, щоби компенсувати свої втрати в Україні", - сказав він.

Буданов додав, що російські військові передусім планують наступати на Харків.

"Вони спробують добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", - додав Буданов.

Начальник розвідки закликав союзників України надати серйозну військову підтримку, щоби допомогти протистояти російському наступу. За його словами, для того, щоб протистояти російським сухопутним військам, потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки.

"Україні потрібна дійсно серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні", - сказав він.

Буданов також додав, що у війні в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. Окупанти зазнали поразки в районі Києва, і їхнім військовим зусиллям перешкоджала логістика.

Як повідомляв Глвред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація про готовність окупантів РФ атакувати Харків була відволіканням уваги ЗСУ від атаки ворога на Ізюм. За його словами, зараз російські військові пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська і Слов'янська. Арестович не виключив, що анонсування взяття Харкова було інформаційним ходом, який підкинули нашій розвідці.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна переможе набагато швидше, "ніж багато хто думає", якщо отримає необхідне озброєння для атаки російських окупантів.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини Харкова Полковник Буданов розвідка США новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Благовіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаттяБлаговіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаття Настя Каменських розридалася прямо на сцені в ІспаніїНастя Каменських розридалася прямо на сцені в Іспанії Нікому не потрібен: на похоронах Жириновського не було ні сина, ні дружиниНікому не потрібен: на похоронах Жириновського не було ні сина, ні дружини Фото її руки облетіло весь світ: у Бучі окупанти по-звірячому вбили жінку, яку впізнали по манікюруФото її руки облетіло весь світ: у Бучі окупанти по-звірячому вбили жінку, яку впізнали по манікюру У Сумах тероборона зупинила елітні дивізії РФ: Арестович розповів про подвиг українцівУ Сумах тероборона зупинила елітні дивізії РФ: Арестович розповів про подвиг українців
Підтримайте Главред

Останні новини

06:42

"Кадирівці" у Бучі катували українців - випалювали очі та відрізали частини тіла

06:28

Захід дійшов до межі своїх санкційних можливостейПогляд

06:14

Військова катастрофа і нові звірства: РФ хоче хоч якоїсь "перемоги" в Україні до 9 травня - CNN

05:38

Армія Путіна готує новий наступ на Харків - розвідка

05:07

Росія зібралася набрати 60 тисяч нових військових: у США не впевнені, що вони дадуть бій УкраїніВідео

Реклама
04:30

Вбивають дітей, гвалтують жінок і дівчаток: експерт пояснив, чому орда Путіна "йде в рознос"Відео

04:07

"Метал гарно вбирає радіацію": Галущенко пояснив, яку бомбу сповільненої дії повезли з собою росіяниВідео

03:36

Перший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобі

03:10

Вілла Смітта після бійки в прямому ефірі позбавили Оскара на 10 років

03:05

Вдала стрижка на коротке волосся боб каре з чубчиком, що пасує всім жінкамФото

02:32

РФ наступатиме, поки її не зупинять: експерт назвав кінцеву мету Кремля у війні в УкраїніВідео

01:43

Доставка тіл відбуватиметься 2 рази на місяць: влада РФ боїться паніки через втрати в Україні

01:13

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Тільцям - конфлікти, Козерогам - втрачені можливості

00:58

Перемога буде швидкою: Зеленський пояснив, чого не вистачає ЗСУВідео

00:38

Серж Танкян з System of a Down запропонував Росії напасти на його рідну Вірменію

00:33

"Пройшли Ізюм, добивають Маріуполь": Арестович назвав напрям нового удару РФВідео

08 квітня, п'ятниця
23:59

"Гарматне м'ясо" кладуть пачками: на Луганщині мобілізованих орків перемелюють десяткамиВідео

23:54

По-максимуму зброї для України і відмова Європи від газу з Росії: Шольц і Джонсон зробили заявиВідео

23:34

ЗСУ потужно "вломили" окупантам на Донбасі: спалили 9 танків і 2 "вертушки" РФВідео

23:04

Рок проти війни: Maneskin показали кліп з кадрами з Бучі на підтримку українських біженцівВідео

Реклама
22:59

Олігархи та друзі Путіна: ЄС вдарив новими санкціями по РФВідео

22:48

Труну Жириновського після прощання пронесли на тлі вивіски ресторану "Країна, якої немає"

22:31

Путін змінив командувача наступом на Україну і кидає в бій тисячі новобранцівВідео

21:55

Вбивства, тортури та зґвалтування дітей і жінок: у Бучі почалася ексгумація жертв рашистівВідео

21:49

Спецназ РФ із бойовим досвідом у Сирії зазнав втрат у Маріуполі та відмовився штурмувати містоВідео

21:38

"Крові напилася": путіністку Поліну Гагаріну запросили на концерт у Бучу

21:31

Понад 80% окупантів з окремих підрозділів РФ не хочуть далі воювати – ГенштабВідео

21:23

"Залізний щит" для України: у Словаччині показали перекидання комплексів С-300Відео

21:10

Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:05

Такого в магазині не купити: нецмовірно смачний огірковий паштет з крекеромВідео

21:05

Батька Кіркорова госпіталізували в реанімацію, раніше він фанатів від Путіна

20:40

Заявку на членство України в ЄС подадуть влітку - ЄрмакВідео

20:19

Відомий мільйонер навів вогонь ЗСУ на свій будинок під Києвом для знищення орківВідео

20:10

Прикмети на 10 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:03

Нікому не потрібен: на похоронах Жириновського не було ні сина, ні дружиниВідео

19:51

Голодомор після геноциду: Шер звинуватила Путіна у злочинах проти людства

19:49

П’ятеро окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку, вона завагітніла – ДенісоваВідео

19:39

Чому українцям варто помножити на нуль російську культуруПогляд

19:35

Відмовився налити горілку: у Бучі окупанти вбили колишнього нардепа-мільйонераВідео

19:15

Були масові поховання: в Макарові на Київщині виявили тіла 132 розстріляних орками людейВідео

Реклама
19:05

Україна готова говорити з РФ у Туреччині: питання безпеки, Криму і Донбасу не вирішені - ЗМІ

19:01

Під Маріуполем окупанти катували і вбили 78-річного ветерана за фото з ЗСУ

18:58

Фантастична історія порятунку: мешканець Маріуполя морем вибрався з обложеного містаВідео

18:50

Керівництво Євросоюзу відвідало Бучу: їм показали наслідки звірств окупантів

18:28

Лазарєва після подій у Бучі: як українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися

18:26

"Неймовірний жах": очевидець розповів деталі ракетного удару РФ по Краматорську

18:14

Чому російська економіка досі жива попри санкції ЗаходуПогляд

18:13

Як і коли пікірувати помідори - покроковий майстер-клас і поради новачкамВідео

18:02

Катували і спалили заживо: на Харківщині дитина і фельдшер загинули страшною смертю від рук росіян

17:56

У Зеленського відповіли на пропозицію РФ зробити Білорусь однією з країн-гарантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти