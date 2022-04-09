Армія Путіна готує новий наступ на Харків - розвідка

Російські військові в першу чергу планують наступати на Харків / Фото УНІАН

Російські військові перегруповуються на сході України й планують просуватися до Харкова.

Про це заявив начальник розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

"Вони перегрупуються в бік міста Ізюм через Бєлгород. Рухаються через Білгород. Вони вводять додаткові війська в Бєлгород, щоби компенсувати свої втрати в Україні", - сказав він.

Буданов додав, що російські військові передусім планують наступати на Харків.

"Вони спробують добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", - додав Буданов.

Начальник розвідки закликав союзників України надати серйозну військову підтримку, щоби допомогти протистояти російському наступу. За його словами, для того, щоб протистояти російським сухопутним військам, потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки.

"Україні потрібна дійсно серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні", - сказав він.

Буданов також додав, що у війні в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. Окупанти зазнали поразки в районі Києва, і їхнім військовим зусиллям перешкоджала логістика.

Як повідомляв Глвред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація про готовність окупантів РФ атакувати Харків була відволіканням уваги ЗСУ від атаки ворога на Ізюм. За його словами, зараз російські військові пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська і Слов'янська. Арестович не виключив, що анонсування взяття Харкова було інформаційним ходом, який підкинули нашій розвідці.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна переможе набагато швидше, "ніж багато хто думає", якщо отримає необхідне озброєння для атаки російських окупантів.

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