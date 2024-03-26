Окупанти РФ просунулися на сході: в ІSW назвали напрямок

Російські пропагандисти стверджують, що окупанти нібито просунулися на північному сході від Бахмута.

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Ворог просунувся на сході / Колаж: Главред, Фото: understandingwar.org, скріншот

Окупаційній армії Російської Федерації вдалося просунутися поблизу Сіверська на північний схід від Бахмута Донецької області.

"Російські сили незначно просунулися під час інтенсивних локалізованих наступальних операцій на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська 25 березня", - йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ІSW).

Водночас російські пропагандисти стверджують, що окупанти нібито просунулися на лінію Роздолівка - Веселе, зокрема як на північний схід від Бахмута, так і на південь від Сіверська, та відкинули ЗСУ до північного берега річки Суха Плотва на північ від населених пунктів. Водночас немає візуального підтвердження, водночас бої тривали на північ від Веселого, пишуть аналітики.

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Як пишуть в ІSW, окупанти могли просунутися на захід від Бахмута, водночас російські військові зазначили, що ЗС РФ нібито просунулися біля залізниці, що на схід від Часового Яру, тоді як бої нібито тривали на околицях населеного пункту.

Крім того, пропагандисти РФ стверджують, що росіяни начебто просунулися далі в Богданівку і контролюють половину населеного пункту. Аналітики додали, що позиційні бої тривали в районі Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом. Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила й артилерійську складову. Ворог не шкодує ні техніки, ні особового складу.

Штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Російське командування відправило в бій бронегрупу з щонайменше 18 одиниць техніки. У бій відправили танки, бойові машини піхоти БМП і бронетранспортери з піхотою. По росіянах відпрацювала артилерія та ударні дрони.

Армія РФ просунулася поблизу Бахмута. Американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв. Кадирівські підрозділи "Ахмат" наступають на південний захід від Бахмута.

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