Окупанти РФ просунулися на сході: в ІSW назвали напрямок

Окупаційній армії Російської Федерації вдалося просунутися поблизу Сіверська на північний схід від Бахмута Донецької області.

"Російські сили незначно просунулися під час інтенсивних локалізованих наступальних операцій на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська 25 березня", - йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ІSW).

Водночас російські пропагандисти стверджують, що окупанти нібито просунулися на лінію Роздолівка - Веселе, зокрема як на північний схід від Бахмута, так і на південь від Сіверська, та відкинули ЗСУ до північного берега річки Суха Плотва на північ від населених пунктів. Водночас немає візуального підтвердження, водночас бої тривали на північ від Веселого, пишуть аналітики.

Як пишуть в ІSW, окупанти могли просунутися на захід від Бахмута, водночас російські військові зазначили, що ЗС РФ нібито просунулися біля залізниці, що на схід від Часового Яру, тоді як бої нібито тривали на околицях населеного пункту.

Крім того, пропагандисти РФ стверджують, що росіяни начебто просунулися далі в Богданівку і контролюють половину населеного пункту. Аналітики додали, що позиційні бої тривали в районі Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.