Армія РФ просунулася поблизу Бахмута: в ISW назвали, яке наступне місто під загрозою

Американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

Аналітики, посилаючись на російські джерела, заявляють у свіжому звіті ISW, що російські війська начебто просунулися на північну та південно-східну околицях Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.

Речник українського Групування військ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш зазначив, що кадирівські підрозділи "Ахмат" наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часового Яру (на захід від Бахмута).

Українські та російські джерела зазначали, що важкі бої тривають:

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили відхід від двох населених пунктів. Українські військові були вимушені відійти від населених пунктів Степове та Сєверне. У цих населених пунктах ще до війни разом проживало близько 100 мешканців.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський розкрив великі втрати РФ на сході. Генерал уточнив, що в зоні відповідальності ОСУВ Таврія росіяни нарощують кількість авіаударів і штурмових дій. За добу росіяни втратили 62 одиниці військової техніки.

Військовий ЗСУ Дмитро Лазуткін доповів ситуацію під Авдіївкою. За словами офіцера, після того, як Сили оборони відійшли від Авдіївки, ворожі війська намагаються штурмами розвинути свій наступ далі. Важкі бої тривають.

У ЗСУ спрогнозували наступ росіян на Харків. Начальник пресслужби ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що на ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди та будують укріплення. Росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.