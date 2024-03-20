'Кидають 'м'ясні штурми': у ЗСУ розкрили небезпечну ситуацію під Запоріжжям

Поблизу Роботиного росіяни активно використовують контрбатарейну боротьбу, зокрема артилерію та дрони.

https://glavred.net/ukraine/kidayut-m-yasni-shturmi-u-zsu-rozkrili-nebezpechnu-situaciyu-pid-zaporizhzhyam-10551602.html Посилання скопійоване

Що відбувається на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Керівниця Об’єднаного координаційного центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку ситуація динамічна, що є нормальним розвитком бойових подій.

Вона прокоментувала ситуацію в ефірі "Радіо Свобода", що у селі Вербове у напрямку Роботиного, зазначивши, що на таких відкритих поверхнях, як цей регіон, лінія зіткнення досить рухлива, і зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби - на декілька метрів, декілька десятків метрів.

"Але це не критично, це нормальний розвиток бойових подій. Ми можемо говорити про те, що ворог не припиняє там штурмувати, ворог продовжує тиснути, має кількісну перевагу і використовує знову таки "м’ясні" штурми. Знову основна форма тиску тут - це групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції", - зазначила Гуменюк. відео дня

Поблизу Роботиного, за її словами, росіяни активно використовують контрбатарейну боротьбу, зокрема артилерію та дрони. Упродовж минулої доби у цьому районі ворог шість разів штурмував позиції ЗСУ, які українські сили відбили.

У російської армії виникла складна ситуація і на Херсонщині. Там їм важко збирати групи для проведення штурмових дій.

"Саме тому вони використовують цей момент як ротацію, переміщуючи підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди. Цей процес ми спостерігаємо вже досить давно, але загальна кількість угруповання військ "Днепр" не змінюється і продовжує бути в принципі у відмінусування з нашого боку. Але, звісно, ще завдавати і завдавати нам цих мінусів", – зазначила Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, що окупанти захопили населений пункт на Запоріжжі. У МО РФ стверджують, що підрозділи російської 35 загальновійськової армії захопили Мирне після того, як відтіснили українські сили від населеного пункту.

На Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що було зафіксовано вибух у Токмаку, неподалік від району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.

У ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" на Запоріжжі. Росіяни зазнають втрат і відправляють на фронт незлагоджений та гірше підготовлений резерв, який ЗСУ швидко вибивають, розповів Дмитро Лиховій.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред