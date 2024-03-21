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У ЗСУ зʼявилися нові FPV: російська РЕБ їх "не бачить"

Яна Ставська
21 березня 2024, 03:30
Проект у самому "розпалі", підтверджують волонтери ЗСУ.
У ЗСУ зʼявилися нові FPV: російська РЕБ їх
Дрони змінюють хід війни / Колаж Главреда, фото: УНІАН, скріншот

Defense Express розкрив перші деталі щодо новостворених FPV-дронів в українських військових. Аналітики заявляють, що цей засіб ураження здатен "обманювати" російську систему радіоелектронної боротьби.

Ці дрони обладнані так званим машинним зором, точніше - автоматичним наведенням на ціль на кінцевій ділянці польоту.

Оператору достатньо виокремити ціль для ураження, а далі дрон самостійно прямує до неї, що робить його невидимим для РЕБ росіян.

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Волонтери уже звітують про бойове застосування таких FPV.

Громадський активіст Сергій Стерненко, своєю чергою, зауважив, що це "нова технологія", оголосивши збір на їхнє виробництво.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Дрони для ЗСУ

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити в структурі ЗСУ окремий рід сил безпілотних систем. У своєму вечірньому зверненні він підкреслив важливість застосування безпілотних систем в поле бою.

"Дронно-безпілотні системи - довели свою ефективність в боях на землі, в небі і в морі. Україна реально змінила ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відображення штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - підкреслив президент.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв, що Україна у цьому році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати ударів по глибинці країни-агресорки Росії, і вже є щонайменше 10 компаній, які виробляють дрони, здатні долітати до Москви і Санкт-Петербурга. Крім того, за його словами, українські виробники вже досягли паритету з країною-агресором Росією за кількістю далеких дронів-камікадзе.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня.

"Зараз фактично у всіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа або спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій і набагато більше", - сказав Головком ЗСУ.

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