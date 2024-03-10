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"Весь фронт у вогні": росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом

Юлія Закрепа
10 березня 2024, 10:41оновлено 10 березня, 12:02
Зараз росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб на фронті поблизу Бахмутом.
'Весь фронт у вогні': росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом
Ситуація на Бахмутському напрямку погіршується / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников заявив, що ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Весь відтінок Бахмутського фронту наразі у вогні.

Офіцер в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що на сьогодні росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб: якщо раніше ці випадки були поодинокими, то сьогодні це вже переходить на десятки:

  • у Кліщіївці росіяни залишили свою техніку, є втрати особового складу під час наступів;
  • велися бої за Іванівське: ворог зазнав втрат, деякі позиції українська армія повернула;
  • непрості бої були у Богданівці: ворог залучав як техніку, так і особовий склад. Сили оборони України мали незначний успіх.

Крім того, Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. За словами Калашникова, ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу та намагається просуватися на деяких локаціях.

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"Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо", - повідомив офіцер.

Також він додав, що будь-які ресурси наразі необхідні. Це і піхотна складова, особливо артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. А також дрони, які "відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках".

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що армія РФ просунулася поблизу Бахмута. Американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

Українські військові добили штурмовиків РФ під Бахмутом артилерією і дронами. У районі Кліщіївки Донецької області ЗСУ відбили масову спробу наступу росіян із застосуванням бронетехніки. Загалом захисники ліквідували 16 одиниць броньованих машин окупантів.

Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини. Російські окупанти завдають ударів по позиціях ЗСУ в районі Кринок Херсонської області з артилерії та мінометів, розповіли у Силах оборони півдня.Також указано, що на півдні ведеться контрбатарейна боротьба.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут вторгнення Росії
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