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Росіяни провели провальні штурми та відступили: ЗСУ "покрошили" ворога на півдні

Руслана Заклінська
20 березня 2024, 17:41
Українські військові знищили польовий пункт боєпостачання окупантів та велику кількість техніки противника, розповіли у Силах оборони.
Росіяни провели провальні штурми та відступили: ЗСУ 'покрошили' ворога на півдні
ЗСУ відбили штурми на півдні України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Російські війська атакували позиції українських захисників на Запоріжжі та Херсонщині, але зазнавши значних втрат, були змушені відступити. Ворог не відмовляється від наміру вибитти підрозділи ЗСУ з зайнятих позицій. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"За добу здійснив 1 спробу штурму на лівобережжі Дніпра та 6 – в районі Роботиного Запорізької області. У всіх випадках ворог діяв групами до відділення, без підтримки бронетехніки. Зазнавши втрат, відійшов на вихідні позиції", - зазначили в Силах оборони півдня.

Водночас Сили оборони завдали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Під час бойових дій українські війська нанесли суттєвих втрат противнику, примусивши його відступити. Внаслідок боїв було ліквідовано 140 окупантів, танк, 12 гармат, міномет, 10 одиниць автобронетехніки, антену зв’язку та генератор.

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"Знищено польовий пункт боєпостачання противника", - додали у ЗСУ.

Окупанти продовжують здійснювати аеророзвідку, обстрілюють артилерією та застосувують велику кількість ударних дронів різних типів. Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. За добу окупанти застосували 169 FPV-дронів, 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули 150 осколкових боєприпасів.

"Кораблі ворожого недофлоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії не полишали пункти базування", - наголосили у Силах оборони півдня України.

Що таке Сили оборони та безпеки України?

С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нвгадаємо, ситуація поблизу Роботиного залишається напруженою, росіяни атакують із різних напрямків. Ворог використовує артилерію та дрони. На Херсонщині окупантам важко формувати штурмові групи.

Також російські війська проводять цілодобові атаки на позиції українських захисників в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зауважив, що обстановка на Луганщині залишається напруженою, однак ворог менше використовує КАБи для ударів.

Як повідомляв Главред, протягом доби Збройні Сили України відбили 14 атак у районі Білогорівки. Ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, зазначив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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