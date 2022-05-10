Окупанти відступають з Харківської області, кидаючи на звалищах тіла своїх солдатів - обладміністрація

Техніка / УНІАН, Reuters

Війська окупантів, які швидко відступають з населених пунктів у Харківській області, кидають мертві тіла своїх солдатів і офіцерів. Про це у вівторок, 10 травня, заявив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми фіксуємо їх тіла на вулицях, в будинках, в якихось, навіть не могилах, а звалищах просто. При відступі вони не забирають тіла своїх солдатів. Це ще раз свідчить про їхню мораль, принципи і правила ведення військових дій. Мабуть, для них, щоб не показувати правду, так простіше", — зазначив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська України під час боїв з російськими військовими на Харківщині розтрощили три САУ ворога. В одній з САУ здетонував весь боєзапас, стався вибух, а вибухова хвиля від нього розійшлася на сотні метрів.

Крім цього, в Харківській області в селі Циркуни українські військові завдяки злагодженим діям оточили російських окупантів. Після цього у загарбників не залишилося іншого виходу, і 21 окупант здався в полон.

Також повідомлялося, що російські військові знову обстріляли Харківщину. В результаті бойових дій загинули три людини, ще дев'ять - поранені.

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