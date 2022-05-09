Росіяни з артилерії вдарили по селам Харківщини, є загиблі

Окупанти обстріляли Харківщину, є загиблі та поранені / Фото Пресслужба ДСНС

Російські військові знову обстріляли Харківщину. Внаслідок бойових дій загинули три людини, ще дев’ять – поранені. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти з артилерійської зброї обстріляли Харківський район – Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка та Рай-Оленівка. Внаслідок обстрілу там загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень.

У Богодухові російські військові забрали життя двох людей та поранили трьох.

За даними Синєгубова, увечері 8 травня окупанти обстріляли Лозівську та Золочівську громади, де були поранені дві людини.

Загалом окупанти намагаються утримувати раніше зайняті позиції.

"Тривають бої на Ізюмщині. Ворог активних наступальних дій не проводив, перегруповує підрозділи та намагається утримати раніше зайняті позиції. Наші Збройні Сили України на своїх позиція та не допускають просування ворога та поступово ведуть контрнаступальні дії", - написав Олег Синєгубов.

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Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, українські військові точними ударами розбили три російські самохідні артилерійські установки. В одній із них здетонував боєзапас, інші дві загорілися після попадання в них снарядів.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ відновили контроль над шістьма селами в області. Під контроль України повернулися Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частина села Черкаські Тишки.

Крім того, українські військові під Харковом ліквідували старшого офіцера російської армії – підполковника Фезула Бічікаєва. Він став вже 39-м у списку загиблих в Україні офіцерів старшого складу армії РФ. За даними ЗМІ, Бічікаєв виконував секретну розвідувальну місію.