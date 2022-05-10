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"Абсурд і брехня": Білий дім відповів на заяви Путіна на параді в Москві

10 травня 2022, 06:30

В адміністрації президента США назвали Кремль "фабрикою дезінформації".

Білий дім відповів на заяви Путіна на параді в Москві/ УНІАН, Reuters

Заяви російського диктатора Володимира Путіна під час виступу на параді 9 травня у Москві про те, що нібито західні країни самі винні, що Росія розв’язала війну проти України, є абсурдом і брехнею.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, пише Укрінформ. При цьому вона наголосила, що кремлівський лідер уже відомий у світі своєю брехнею.

"Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд", – зазначила Псакі.

Щодо інших озвучених Путіним на параді заяв, Псакі зазначила, що це просто ще одна "версія перегляду історії, яка набула форми дезінформації". За словами офіційної представниці адміністрації США, таке вже було помічене у російським методичках.

Проте у всьому світі уже добре відомо, що Путін і Кремль є "фабрикою дезінформації", наголосила Псакі.

Водночас вона нагадала, що варто пам’ятати про справжній сенс свята Дня перемоги 9 травня, який полягає у відзначенні перемоги над нацизмом.

Парад в Москві і лицемірна промова Путіна

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад. У параді брало участь щонайменше удвічі менше техніки, ніж минулого року. Менше було і військових: вони або воюють, або вже лежать в українській землі.

Багато експертів говорили, що кремлівський диктатор оголосить загальну мобілізацію в Росії, але цього не сталося. Проте глава Кремля виступив з лицемірною промовою.

Після цього радник голови ОП Михайло Подоляк розніс промову Путіна на 9 травня. Він наголосив, що Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО – Росію.

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