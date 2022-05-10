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Якщо Росія кине десант на Зміїний, вона може спробувати захопити Одесу та Молдову - Жданов

10 травня 2022, 05:10

Після знищення ЗСУ крейсера "Москва" окупанти намагаються встановити на острові Зміїний системи протиповітряної оборони далекого радіусу, сказав Олег Жданов.

Острів Зміїний, удар Байрактара
Україна утримує повний вогневий контроль над островом Зміїний - експерт / Фото УНІАН, скріншот

Росія розглядає Острів Зміїний як плацдарм для відкриття другого фронту проти України. Однак він може перетворитися для окупантів і на другу "Чорнобаївку", оскільки ЗСУ утримують над ним повний вогневий контроль. Вони намагаються дислокувати там системи протиповітряної оборони після того, як ЗСУ розтрощили флагман російського Чорноморського флоту "Москва". Загарбники мають намір використовувати острів в якості плацдарму для висадки морського десанту у Бессарабії. Тоді окупанти можуть отримати можливість через Бессарабію побудувати собі шлях до кордонів Молдови. За такого сценарію росіяни матимуть намір захопити Одесу та Молдову. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що Зміїний розглядається російськими військами в якості плацдарму для відкриття другого фронту. Який, втім, може стати для них і другою "Чорнобаївкою". Зміїний їм потрібен, щоб висадити морський десант на Бессарабію.

читайте такожЗСУ розбили 24$-мільйонний ЗРК Тор, який окупанти РФ готові були перекинути на острів Зміїний"Острів Зміїний - це ключ до відкриття другого фронту, який може перетворитися для росіян на ще одну Чорнобаївку. Росія намагається використовувати острів як плацдарм для висадки морського десанту на Бессарабії", - пояснив експерт.

За його словами, окупанти здійснили спробу відрізати території між Чорним морем і Дунаєм, відокремивши Бессарабію від основної частини України і знищити ракетними ударами міста в районі Затоки.

Як вважає експерт, РФ спробує розмістити на Зміїному системи ППО дальнього радіусу дії для того, щоб замінити роботу крейсера "Москва" з прикриття в повітрі російської ескадри Чорноморського флоту. Мета - підійти до берега на максимально близьку відстань і реалізувати план з висадки десанту.

Дивіться відео Главред - ЗСУ б'ють з Bayraktar по позиціях військ РФ на острові Зміїний

"Окупанти намагаються розмістити там системи ППО для прикриття ескадри. Тоді у них з'явиться шанс максимально близько підійти до берега і висадити десант", - уточнив Жданов.

Також він стверджує, що якщо росіянам вдасться реалізувати свій план, вони спробують через Бессарабію пройти до кордонів Молдови, щоб зміцнити там своє військове угруповання. Далі вони спробують або відразу захопити Молдову, а потім піти на Одесу, або навпаки.

"Тоді це буде або першочергове захоплення Молдови, а тільки потім наступ на Одесу, або навпаки. Спочатку ворог спробує взяти Одесу, а потім захопить Молдову", - сказав він.читайте такожНова "Чорнобаївка" для армії РФ на Зміїному: ЗСУ ударом з Bayraktar розтрощили ворожу ціль у морі

Жданов пояснив, що саме через цю ситуацію навколо Зміїного розпочалися серйозні бої – як в повітрі, так і на морі і суші. Україна утримує вогневий контроль над островом і не допускає висадки і дислокації на цій точці військ РФ.

"Вибивати звідти росіян повністю - немає сенсу. Нам достатньо того, що ми маємо над островом повний вогневий контроль. Висаджувати там гарнізон - це фактично квиток в один кінець, адже у нас немає флоту, щоб утримувати оборону острова з моря", - додав Олег Жданов і підкреслив, що росіяни вже чотири рази намагалися висадити на Зміїному десант, і стільки ж разів така спроба призводила для них до вогневої поразки.

Ситуація на острові Зміїний

Зміїний - український острів, який знаходиться між Одеською областю і Кримом. Після 24 лютого, коли війська Росії здійснили вторгнення в Україну, він перебуває під російською окупацією.

Саме на острові Зміїний український прикордонник Роман Гриб послав на три літери російський корабель.

Збройні сили України потопили флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва". Після цього в українських військ з'явилася можливість звільнити Острів.

ЗСУ періодично наносять вогневі удари по російських військових підрозділах на Зміїному. Знищується ворожа техніка.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше казав, що після розтрощення крейсера "Москва" окупанти стикаються зі складністю щодо контролю над обстановкою в Чорному морі. Ворог у більшості ситуацій ховається в межах Севастополя.

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