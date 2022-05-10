Окупанти випустили 7 ракет по Одесі: одна людина загинула, ще 5 поранені

Внаслідок вечірнього ракетного обстрілу були зруйновані дві будівлі.
Російські загарбники ввечері у понеділок, 9 травня, обстріляли ракетами Одесу. Вони влучили торговий центр та склад готової продукції.
Внаслідок цього будівлі були зруйновані, в обох приміщеннях виникли сильні пожежі. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь" у Facebook, оприлюднивши фото наслідків ракетного обстрілу. Фото наслідків також опублікували в ДСНС України на Одещині.
"Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", – йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що росіяни били уже застарілими радянськими ракетами. Загалом вони випустили по місту 7 ракет.
"Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить", – зазначають в ОК "Південь".
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Постраждалих доставили в лікарню, їм надали допомогу.
Нагадаємо, про чергову ракетну атаку окупантів на Одесу стало відомо пізно ввечері 9 травня. Місцеві мешканці повідомляли, що в місті було чути сім вибухів.
Ракетні обстріли Одеси
Обстріли Одеси та Одеської області рашистами значно активізувалися в декілька останніх днів. Так, у суботу, 7 травня, російські окупанти атакували Одеську область десятьма крилатими ракетами. Чотири з них були випущені по області, шість – по самій Одесі.
Після цього,8 травня стало відомо, що у результаті низки ракетних обстрілів Одеської області у шести населених пунктах було пошкоджено електропостачання.
Ввечері 9 травня російська армія знову випустила ракети по Одеській області. В ОК "Південь" повідомили, що три ракети типу Кинджал були випущені з літака стратегічної авіації Ту-22. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 людини, які доставлені в лікарню.
Дивіться онлайн новини Одеси:
Читайте також:
- Ракета вбила, коли біг попередити літніх людей: батько розповів про загибель 14-річного сина в Одесі
- "Варвари з ракетами": Зеленський відреагував на ракетний обстріл Одеси
- Якщо Росія кине десант на Зміїний, вона може спробувати захопити Одесу та Молдову - Жданов