Окупанти випустили 7 ракет по Одесі: одна людина загинула, ще 5 поранені

Окупанти випустили 7 ракет по Одесі, було зруйновані дві будівлі/ ДСНС Одеської області, УНІАН

Російські загарбники ввечері у понеділок, 9 травня, обстріляли ракетами Одесу. Вони влучили торговий центр та склад готової продукції.

Внаслідок цього будівлі були зруйновані, в обох приміщеннях виникли сильні пожежі. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь" у Facebook, оприлюднивши фото наслідків ракетного обстрілу. Фото наслідків також опублікували в ДСНС України на Одещині.

"Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що росіяни били уже застарілими радянськими ракетами. Загалом вони випустили по місту 7 ракет.

"Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить", – зазначають в ОК "Південь".

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Постраждалих доставили в лікарню, їм надали допомогу.

Нагадаємо, про чергову ракетну атаку окупантів на Одесу стало відомо пізно ввечері 9 травня. Місцеві мешканці повідомляли, що в місті було чути сім вибухів.

Ракетні обстріли Одеси

Обстріли Одеси та Одеської області рашистами значно активізувалися в декілька останніх днів. Так, у суботу, 7 травня, російські окупанти атакували Одеську область десятьма крилатими ракетами. Чотири з них були випущені по області, шість – по самій Одесі.

Після цього,8 травня стало відомо, що у результаті низки ракетних обстрілів Одеської області у шести населених пунктах було пошкоджено електропостачання.

Ввечері 9 травня російська армія знову випустила ракети по Одеській області. В ОК "Південь" повідомили, що три ракети типу Кинджал були випущені з літака стратегічної авіації Ту-22. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 людини, які доставлені в лікарню.

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