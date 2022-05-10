УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти випустили 7 ракет по Одесі: одна людина загинула, ще 5 поранені

10 травня 2022, 07:24

Внаслідок вечірнього ракетного обстрілу були зруйновані дві будівлі.

Окупанти випустили 7 ракет по Одесі, було зруйновані дві будівлі/ ДСНС Одеської області, УНІАН

Російські загарбники ввечері у понеділок, 9 травня, обстріляли ракетами Одесу. Вони влучили торговий центр та склад готової продукції.

Внаслідок цього будівлі були зруйновані, в обох приміщеннях виникли сильні пожежі. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь" у Facebook, оприлюднивши фото наслідків ракетного обстрілу. Фото наслідків також опублікували в ДСНС України на Одещині.

"Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що росіяни били уже застарілими радянськими ракетами. Загалом вони випустили по місту 7 ракет.

"Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить", – зазначають в ОК "Південь".

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Постраждалих доставили в лікарню, їм надали допомогу.

  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"
  • Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня
    Наслідки ракетного обстрілу Одеси окупантами ввечері 9 травня ДСНС України в Одеській області, ОК "Південь"

Нагадаємо, про чергову ракетну атаку окупантів на Одесу стало відомо пізно ввечері 9 травня. Місцеві мешканці повідомляли, що в місті було чути сім вибухів.

Ракетні обстріли Одеси

Обстріли Одеси та Одеської області рашистами значно активізувалися в декілька останніх днів. Так, у суботу, 7 травня, російські окупанти атакували Одеську область десятьма крилатими ракетами. Чотири з них були випущені по області, шість – по самій Одесі.

Після цього,8 травня стало відомо, що у результаті низки ракетних обстрілів Одеської області у шести населених пунктах було пошкоджено електропостачання.

Ввечері 9 травня російська армія знову випустила ракети по Одеській області. В ОК "Південь" повідомили, що три ракети типу Кинджал були випущені з літака стратегічної авіації Ту-22. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 людини, які доставлені в лікарню.

Дивіться онлайн новини Одеси:

Читайте також:

viber
війна в Україні Одеса ракета вторгнення Росії новини Одеси
Реклама
Популярне
Астролог назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у наступ і викинуть російських окупантівАстролог назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у наступ і викинуть російських окупантів Гороскоп на тиждень 9-15 травня: Левам - режим економії, Терезам - інтриги, Рибам - удача в грошахГороскоп на тиждень 9-15 травня: Левам - режим економії, Терезам - інтриги, Рибам - удача в грошах Трубочки з лаваша на швидку руку: швидкий рецепт з ідеальною начинкоюТрубочки з лаваша на швидку руку: швидкий рецепт з ідеальною начинкою Катя Осадча з вагітним животиком привітала жінок з Днем матері: "Ваш фронт - це ваші діти"Катя Осадча з вагітним животиком привітала жінок з Днем матері: "Ваш фронт - це ваші діти" "Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв"Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв
Підтримайте Главред

Останні новини

07:33

Прикмети на 10 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день травня

07:24

Окупанти випустили 7 ракет по Одесі: одна людина загинула, ще 5 пораненіФотоВідео

06:30

"Абсурд і брехня": Білий дім відповів на заяви Путіна на параді в МосквіВідео

05:10

Якщо Росія кине десант на Зміїний, вона може спробувати захопити Одесу та Молдову - ЖдановВідео

03:45

"Комплекс Чорнобаївки": чому РФ продовжує наступ, навіть відчуваючи дух поразки – пояснення історикаВідео

Реклама
03:10

Україну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолоданняВідео

03:00

Пробила дно: Наташа Корольова в пілотці танцювала з Тарзаном в костюмі з радянського прапораВідео

02:37

Кредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війни

02:20

"Не хочу бути причетною до цього": сестра Дантеса мріє позбутися паспорта РФВідео

02:04

Лідер Ногу Свело! закликав окупантів-" інопланетян" піти з України: "Назад, Росія, назад!"Відео

02:03

"Подія, яка має увійти до підручників історії": як ЗСУ принизили "другу армію світу"

01:35

Путін може використати ядерну зброю: історик спрогнозував, хто стане мішенню

01:12

Костянтин Меладзе вперше порушив мовчання з початку війни в Україні

00:35

На Азовсталі все ще є цивільні - очільник ОВАВідео

00:06

На блокпосту окупантів загинув колишній нардеп Давид Жванія - Геращенко

09 травня, понеділок
23:54

Ворожі війська знову б'ють по Одесі: палає торговий центр

23:50

Арестович дав прогноз, як далі розвиватиметься війна в УкраїніВідео

23:27

Байден про ленд-ліз: це затратний крок, але ховатися від агресії ще дорожче

23:25

Історичний крок: Зеленський емоційно відреагував на підписання Байденом ленд-лізуВідео

23:13

"Не знаю, як вони будуть з цим жити": Монеточка, що втекла з РФ, засудила зірок-путіністів

Реклама
22:54

У Молдові оцінили ризики бойових дій на своїй території

22:48

Мінус 250 окупантів і 13 танків за день: на східному напрямку ЗСУ сильно прорідили ряди ворогаВідео

22:23

Росіяни накинулися на ведучу 1+1 Наталію Мосейчук у Берліні: нові подробиціВідео

22:11

Страх дійшов до комбатів: війська РФ ігнорують накази йти у наступ в Україні – ПентагонВідео

22:08

Байден підписав закон про ленд-ліз для України

21:57

Син Таїсії Повалій відхрестився від матері після її гидкого виступу з українською піснею на 9 травняВідео

21:36

Криваве небо: у Китаї сталося найрідкісніше явище у світіВідео

21:25

"Беріть Польщу і Прибалтику": нахабний росіянин розкотив губу і закликав РФ не зупинятися в УкраїніВідео

21:25

Росія випустила по Одесі три ракети 9 травня: є руйнування і постраждаліВідео

21:24

"Ґвалтівники, мародери і військові злочинці": Єфросиніна "рознесла" парад 9 травня на Красній площіВідео

21:20

Юрій Романенко. Промова Путіна 9 травня 2022 - це згасання його режиму і сутінки РосіїВідеоблоги

21:05

Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи: які теми обговорювалиВідео

21:00

"Російський військовий корабель...": Тіна Кароль показала патріотичний лук

20:59

Прикмети на 11 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:57

Фраза "ніколи знову" перетворилася на "ми повторили": Ектор Хіменес-Браво звернувся до росіян

20:56

Сергій Стерненко. Провальний парад ганьби ПутінаВідеоблоги

20:44

В ОП обіцяють відбудовати деокуповані регіони попри ризик повернення окупантів

20:42

На Харківщині війська РФ масово відходять з окупованої БоровоїВідео

20:41

"Давати зброю – єдиний вихід": відмова країн протистояти РФ посилить її злочини – ШольцВідео

20:35

Популярний американський телеведучий передав Україні позашляховики

Реклама
20:34

Чому цей День перемоги для Росії – останнійПогляд

20:33

Війна в Україні буде довгою: астролог назвала дату припинення бойових дійВідео

20:19

"Поки Женя няньчить дітей": зятя Тимошенко "спалила" в нічному клубі російська модель

20:04

США щодо промови Путіна: визнав, що немає підстав оголошувати про перемогу

19:42

У Берліні росіяни напали на знімальну групу 1+1 і Наталію Мосейчук

19:39

В Україні загинув 40-й офіцер старшого складу армії РФ – його смерть підтвердили у День перемогиВідео

19:31

Як Росія перетворила День перемоги на свято некромантівПогляд

19:25

Триває бій за Рубіжне, рашисти провалили штурм Воєводівки - ГенштабВідео

18:58

"Треба повністю рвати відносини": Кондратюк прокоментував скандал з Сумською та її донькою з РФ

18:57

Росіяни з артилерії вдарили по селам Харківщини, є загибліВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти