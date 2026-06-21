Окупанти вночі тероризували Україну: є загибла та поранені

Війська РФ атакували три райони Дніпропетровської області, Одеську область та Харків.

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Окупанти вночі тероризували Україну / колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/odeskaODA

Коротко:

У Дніпропетровській області загинула 70-річна жінка

Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одеської області

Російський дрон влучив у багатоповерховий будинок у Харкові

Війська РФ з вечора понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, ще дев’ять отримали поранення. Про це 21 червня повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

За його словами, у Нікопольському районі постраждали Нікополь, Мірівська, Покровська, Красногригорівська та Марганецька громади. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, автомобіль. Загинула 70-річна жінка.

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У Синельниківському районі під ударом опинилися Шахтарська, Васильківська та Покровська громади. Пошкоджено ліцей, гімназію, понад 10 приватних будинків, автомобілі. Поранення отримали дев’ять осіб.

У Криворізькому районі окупанти завдали удару по Грушевській громаді. Пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

У Дніпропетровській області загинула 70-річна жінка / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одеської області

Російські війська в ніч на неділю, 21 червня, завдали удару по цивільній інфраструктурі на півдні Одеської області, повідомив у своєму Telegram-каналі голова ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одеської області. Ніхто не постраждав", — написав він.

Кіпер зазначив, що в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор. У результаті влучання загорілися приватний житловий будинок та присадибна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одеської області / Фото: t.me/odeskaODA

Російський дрон влучив у багатоповерховий будинок у Харкові

Російська "Молнія" влучила у 12-поверховий будинок у Київському районі Харкова, повідомив у своєму Telegram-каналі голова міста Ігор Терехов.

"Влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна... Наразі постраждалих немає", — написав Терехов.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" — думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки на Україну із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те саме, що й дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

Масований удар по Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, у результаті масованого удару країни-агресора РФ у Полтаві в суботу, 20 червня, поранення отримали четверо дітей. Як повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, поранені діти госпіталізовані.

Нагадаємо, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Раніше російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із дронів влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено вежу Іоанна Кушника.

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Про особу: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович – український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року — головою фракції партії "Блок Кернеса — Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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