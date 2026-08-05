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РФ запускатиме по Україні близько 100 ракет щомісяця: "Флеш" назвав нові цілі

Руслана Заклінська
5 серпня 2026, 13:57
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Схема вибору об'єктів для атак не потребує ні космічної розвідки, ні складних технічних засобів.
РФ запускатиме по Україні близько 100 ракет щомісяця: 'Флеш' назвав нові цілі
Росія нарощує удари балістикою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Ключові тези "Флеша":

  • РФ здатна пускати близько 100 балістичних ракет щомісяця
  • Під удари потрапляють склади їжі, будматеріалів, ритейл
  • Мета ворога - дефіцит товарів на ринку

Росія продовжить завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробництвах і логістичних центрах. Ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

За його словами, останні атаки РФ спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру та бізнес. Такий підхід, переконаний Бескрестнов, залишатиметься незмінним доти, доки в Росії є відповідний ракетний ресурс.

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"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади їжі, склади будівельних матеріалів, ритейл, виробництва. І так буде далі, поки у ворога є балістика", - зазначив Флеш.

РФ запускатиме по Україні близько 100 ракет щомісяця: 'Флеш' назвав нові цілі
"Циркон" / Інфографіка Главред

Нинішнє посилення щільності пусків він пов'язує з потребою Кремля продемонструвати силу, частково - за рахунок накопичених резервів. Проте йдеться не про одноразовий сплеск, а про сталу спроможність.

"По моїх оцінках, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нас. Зараз ця плотність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція", - зазначив Бескрестнов.

Як Росія отримує інформацію про цілі

"Флеш" наголосив, що російські військові часто не потребують складних розвідувальних операцій для пошуку об’єктів. За його словами, інформація може надходити через завербованих людей в Україні.

"Наймається людина, зрадник за кілька тисяч гривень, який спостерігає, що відбувається на складі. Тобто, який там рух фур, який там обсяг, і потім ця інформація доходить до Росії, і відбувається рішення на атаку", - розповів він.

Так само, за словами Бескрестнова, готувався і замах на нього самого. Коли атакували його будинок, поруч перебував інформатор, який зафіксував повернення з відрядження, а вже наступного ранку інша особа знімала на телефон наслідки руйнувань. Усі ці дані йому демонструвала СБУ.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Що робити бізнесу

Власникам компаній він радить диверсифікувати ризики й не концентрувати техніку на одному майданчику - кілька сотень фур, припаркованих разом, автоматично перетворюються на ціль. Частина підприємців, за його спостереженням, уже зранку почала розводити транспорт по різних локаціях, і це правильне рішення.

Окремий напрям - перебудова моделі зберігання. Бескрестнов наголосив, що компаніям варто уникати великих скупчень транспорту та переходити на більш гнучку логістику.

"Тимчасово великих складів не повинно бути. Намагайтесь шукати суборенду, маленькі склади, намагайтесь зберігати щось в магазинах, перелаштовувати вашу логістику", - радить він.

Кінцева мета противника, на думку "Флеша", - дефіцит різних груп товарів на внутрішньому ринку, тому пошук нових об'єктів для ураження продовжиться.

"Але це питання виживання. Далі атак буде все більше", - додав Бескрестнов.

Чому Росія збільшує кількість балістичних ударів - пояснення ПС

Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Росія останнім часом суттєво збільшила кількість ударів балістичними ракетами по Україні. За його словами, частота атак залежить від завдань, які Кремль ставить перед своїми військами.

"За останні 35 днів ми фактично мали чотири великі масовані удари саме по Києву із застосуванням балістики. Тому я просив журналістів не ганятися за сенсаціями щодо "найбільшої атаки", адже противник регулярно здійснює масштабні обстріли", - зазначив Ігнат.

РФ запускатиме по Україні близько 100 ракет щомісяця: 'Флеш' назвав нові цілі
Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Він пояснив, що Росія використовує не лише ракети "Іскандер-М", а й ракети комплексів С-300 та С-400, які застосовують для ударів по наземних цілях, а також гіперзвукові "Циркони". За словами Ігната, ефективно протидіяти такій зброї можуть переважно системи Patriot.

Удари блістикою по Україні - останні новини

Нагадаємо, росіяни вночі 5 серпня атакували балістикою Київ та Київську область. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про 44 постраждалих і 17 загиблих внаслідок удару, а також про застосування 24 балістичних ракет, чотирьох ракет "Циркон"/"Онікс" і 115 безпілотників.

Як повідомляв Главред, Міноборони РФ поширило цинічний допис із погрозами та заяви про ураження нібито логістичних цілей. Допис з'явився через кілька годин після масованого комбінованого удару по Києву та Київській області.

Крім цього, в ГУР повідомили про розгортання ракетного підрозділу в Воронезькій області для посилення ударів балістикою по Україні. До підрозділу можуть увійти близько 90 військовослужбовців КНДР, приблизно 120 балістичних ракет і шість пускових установок.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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