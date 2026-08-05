Люди загинули на залізничній платформі: кількість жертв атаки РФ на Київщину зросла до 14

Коротко:
- 14 загиблих і 22 поранених на Київщині після атаки РФ
- Дев'ять жертв - у Броварському районі
- Тіла виявили біля атакованих логістичних центрів
Чотирнадцять мирних жителів загинули в результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київську область, ще 22 людини отримали поранення. Найбільші втрати - у Броварському районі, де загинули дев’ять осіб. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
У Бучанському районі ворог вбив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.
У Броварському районі поранення отримали 12 осіб, у Фастівському - троє, ще семеро постраждали в Бучанському районі.
Усім постраждалим надають медичну допомогу.
"Росія знову принесла смерть і руйнування на нашу землю, забираючи життя мирних людей. За кожен такий злочин неодмінно настане справедлива відповідальність", - наголосив Ткаченко.
Тіла знайшли біля об’єктів, на які націлювався ворог
Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину людей, які не вижили, виявили просто неба, за кілька десятків метрів від об’єктів, у які влучили росіяни.
"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів", - повідомили в "Укрзалізниці".
На місцях влучень у Броварському районі досі працюють оперативні служби, паралельно тривають відновлювальні роботи. Про відновлення руху перевізник обіцяє повідомити окремо.
Пасажирів виводили з поїздів під час обстрілу
Обстріл безпосередньо торкнувся й пасажирських перевезень: під час атаки залізничники були змушені виводити людей із поїздів та приміщень станцій, а частина маршрутів зупинилася.
"Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялися, персонал станцій і пасажири поїздів евакуювалися. Продовжуємо працювати в особливому режимі під час масових атак і перепрошуємо за можливі збої в розкладі", - зазначили в компанії.
Перевізник висловив співчуття родинам усіх загиблих і постраждалих на Київщині та в столиці.
Росія завдала балістичного удару по Києву та області - новини
Як писав Главред, у ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування.
Станом на 08:15 відомо про 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула.
Варто зазначити, що армія РФ атакувала цивільні об’єкти під час нічного удару. Під удар потрапили:
- продуктові склади "Фоззі", "Сільпо", "Новус";
- склад маркетплейсу "Розетка";
- будівельні магазини "Епіцентр";
- відділення "Нова Пошта";
- цивільні транспортні логістичні компанії;
- тепличний квітковий комплекс.
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Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
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