Люди загинули на залізничній платформі: кількість жертв атаки РФ на Київщину зросла до 14

Найбільше жертв - у Броварському районі, де ворог завдав удару по логістичних центрах поблизу залізниці.

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Росія завдала удару по Київській області - 14 загиблих і десятки поранених після атаки / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_kyiv_region

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14 загиблих і 22 поранених на Київщині після атаки РФ

Дев'ять жертв - у Броварському районі

Тіла виявили біля атакованих логістичних центрів

Чотирнадцять мирних жителів загинули в результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київську область, ще 22 людини отримали поранення. Найбільші втрати - у Броварському районі, де загинули дев’ять осіб. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Бучанському районі ворог вбив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.

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У Броварському районі поранення отримали 12 осіб, у Фастівському - троє, ще семеро постраждали в Бучанському районі.

Усім постраждалим надають медичну допомогу.

"Росія знову принесла смерть і руйнування на нашу землю, забираючи життя мирних людей. За кожен такий злочин неодмінно настане справедлива відповідальність", - наголосив Ткаченко.

Тіла знайшли біля об’єктів, на які націлювався ворог

Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину людей, які не вижили, виявили просто неба, за кілька десятків метрів від об’єктів, у які влучили росіяни.

"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів", - повідомили в "Укрзалізниці".

На місцях влучень у Броварському районі досі працюють оперативні служби, паралельно тривають відновлювальні роботи. Про відновлення руху перевізник обіцяє повідомити окремо.

Пасажирів виводили з поїздів під час обстрілу

Обстріл безпосередньо торкнувся й пасажирських перевезень: під час атаки залізничники були змушені виводити людей із поїздів та приміщень станцій, а частина маршрутів зупинилася.

"Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялися, персонал станцій і пасажири поїздів евакуювалися. Продовжуємо працювати в особливому режимі під час масових атак і перепрошуємо за можливі збої в розкладі", - зазначили в компанії.

Перевізник висловив співчуття родинам усіх загиблих і постраждалих на Київщині та в столиці.

Росія завдала балістичного удару по Києву та області - новини

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування.

Станом на 08:15 відомо про 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула.

Варто зазначити, що армія РФ атакувала цивільні об’єкти під час нічного удару. Під удар потрапили:

продуктові склади "Фоззі", "Сільпо", "Новус";

склад маркетплейсу "Розетка";

будівельні магазини "Епіцентр";

відділення "Нова Пошта";

цивільні транспортні логістичні компанії;

тепличний квітковий комплекс.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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