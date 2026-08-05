'Дітей не змогла врятувати': мати втратила двох доньок через атаку РФ по Сумах

Російський удар КАБами по Сумах зруйнував будинок родини Дворніченків.

https://glavred.net/ukraine/detey-ne-smogla-spasti-mat-poteryala-dvuh-docherey-iz-za-ataki-rf-po-sumam-10786052.html Посилання скопійоване

Мама загиблих дівчаток внаслідок удару КАБ біля зруйнованого будинку і загбла донька Софія / Колаж: Главред, фото: Суспільне Суми, Facebook

Що відомо:

Через удар КАБами по Сумах загинули дві сестри

Їх мати врятувала батька, але не змогла дістатися до дітей

Емілія померла у швидкій, Софію знайшли під завалами

У ніч проти 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де мешкала родина Дворніченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія. Про це повідомило Суспільне Суми.

Родина Дворніченків жила у двоповерховому будинку. Спальня дівчат була на другому поверсі - саме там вони опинилися під час російського удару.

відео дня

Одразу після влучання до будинку прибігли сусіди, які намагалися допомогти родині. Батькам дівчат вдалося врятуватися. За словами родички сім’ї Ніни, мама дітей Наталя змогла витягнути з-під завалів чоловіка, однак врятувати доньок не змогла.

"Софія - 10 років, Емілія - лялечка, дитина. Усе, нема. Уявіть, як це їм пережити. Бог залишив батьків. Наталя каже: "А що нас не привалило всіх докупи"... Дивом Наталя витягнула Павла, а дітей, каже, не змогла тянути", - розповіла Ніна.

За інформацією Кордон.Медіа, 5-річна Емілія померла у кареті швидкої допомоги. Тіло її старшої сестри Софії рятувальники знайшли під завалами.

Один із сусідів родини Дворніченків Микола Павлюченко розповів, що після удару люди одразу кинулися допомагати постраждалим.

"Пошкоджена практично вся оселя. Вибиті практично всі вікна, двері, дах пошкоджений. Автомобіль. Ну, живий, слава Богу. От і все. Я чув свист, бо я вийшов якраз у перше влучання. Я вийшов на вулицю, хотів допомогти", - розповів чоловік.

За його словами, сусіди намагалися врятувати людей із пошкодженого будинку.

"Тут сусіди прибігли, помогли. Це все єрунда... У сусіда дітей погубило", - додав він.

Що відомо про загиблих сестер

У Сумській початковій школі №32 повідомили, що 10-річна Софія була випускницею цього навчального закладу.

У родині Дворніченків виховували троє дітей. Старшої доньки не було вдома в момент атаки, тому вона вижила.

Прощання з Софією та Емілією відбудеться 6 серпня о 13:00 у Спасо-Преображенському соборі.

Які наслідки удару РФ

Внаслідок іншого влучання КАБу загинула 76-річна жінка. Її будинок був повністю зруйнований.

Місцева жителька Аліна розповіла, що після першого вибуху родина сховалася у коридорі, однак подальші удари пошкодили їхнє житло.

"Коли вже другий, то вже все, уже все у вікні загорілося, уже спалахи пішли. Ми дітей у коридор, і почало задимлення", - розповіла вона.

Через російський обстріл у Сумах пошкоджено близько десяти будинків. На одній із локацій вибито 230 вікон та пошкоджено 18 дахів.

Удари РФ по Сумах - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що шість КАБів влучили по місту. За добу на Сумщині, за даними поліції, загинули четверо людей і ще семеро зазнали поранень.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що ввечері 20 липня реактивний безпілотник влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку. Він зауважив, що удари по житловому сектору спричинили значні руйнування і пожежі.

Крім цього, 25 липня Нацполіція Сумщини зазначила, що зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури у різних районах міста. За інформацією міськради, було влучання в об’єкт цивільної інфраструктури та в автозаправну станцію.

Читайте також:

Про джерело: Суспільне Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення - українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред