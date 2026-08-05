Громадяни 51 країни воювали за РФ і потрапили в український полон - Лубінець

За словами Дмитра Лубінця, такі цифри показують справжній масштаб участі іноземців у війні.

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В український полон потрапили іноземці з 51 країни світу / Колаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs,armyinform.com.ua

Головне із заяви Лубінця:

У полоні в Україні перебувають громадяни 51 держави

Такі цифри показують справжній масштаб участі іноземців у війні

В Україні перебувають у полоні громадяни 51 країни, які воювали на боці Росії. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

За словами омбудсмена, полонені іноземці є живим підтвердженням того, що російська армія комплектується не лише росіянами.

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"Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці росії має реальні правові наслідки", - наголосив Лубінець.

При цьому Лубінець нагадав, що тисячі українців досі залишаються в російській неволі. За його словами, держава має зробити все можливе для їхнього повернення, а кожен злочин Росії має бути належно задокументований і не залишитися без покарання.

Чому Росія саботує обміни полоненими - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка,російська сторона активно використовує тему втрат в інформаційній війні, зокрема маніпулюючи обмінами тіл загиблих.

Водночас обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного", суперечать наративам російської пропаганди про нібито значну перевагу втрат України.

Тому, коли справа доходить до обміну полоненими, виникає найцікавіший момент, який руйнує сприйняття реальності у росіян: обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо.

Обміни полоненими і повернення загиблих військових - останні новини

Як писав Главред, правнук генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, 45-річний Антон Мілаєв, потрапив у полон до українських військових після участі у війні проти України.

Нагадаємо, під час першого етапу обміну "1000 на 1000", що відбувся 15 травня, додому повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", 19 з яких оборонці Маріуполя.

Також раніше повідомлялось про репатріаційні заходи, в рамках яких Україна повернула 528 тіл загиблих військових для подальшої ідентифікації. Координаційний штаб зазначив, що ці заходи здійснили за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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