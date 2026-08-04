Починаю з чистого аркуша: Пономарьов заінтригував своєю заявою

Допис із фразою "Я починаю" зібрав сотні лайків і десятки варіантів у коментарях, але співак поки що не розкриває подробиць.

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Олександр Пономарьов здивував своєю заявою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Коротко:

Що написав Пономарьов

Що кажуть підписники

Популярний український виконавець Олександр Пономарьов заінтригував своїх шанувальників дивним дописом.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував допис з акаунтів 30dnivshiludyna та ponomaryovoleksandr, який одразу привернув увагу підписників. На зображенні - аркуш світлого паперу з написаним від руки чорним написом "Я починаю" ("Я починаю"), без будь-яких додаткових текстових пояснень. Публікація вже зібрала 128 позначок "Подобається".

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Пономарьов здивував своєю заявою / Скріншот

Відсутність пояснень спровокувала хвилю коментарів із припущеннями. Користувачка nataly_petlyk зазначила, що має власні здогадки, але свідомо утримується від подробиць, щоб не зіпсувати інтригу.

Олександр Пономарьов приховує своє особисте життя / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

"Але особисто для мене це просто суперновина", - написала вона.

Інша підписниця, annet_kyiv, відреагувала коротко й емоційно.

"Мені страшно", - зазначила вона.

Сам артист нічого не прокоментував і залишив питання відкритим.

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Про особу: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представляв Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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