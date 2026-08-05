Дружина Кличка показала дорослих дітей: як вони виглядають

Коротко:
- Як виглядають діти Кличка
- Що написала Єгорова
Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова поділилася рідкісними сімейними знімками зі своїми дітьми.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки з 23-річною дочкою Єлизаветою-Вікторією та 21-річним сином Максимом, з якими зустрілася за кордоном.
На фотографіях Єгорова проводить час із дітьми під час прогулянки. Нащадки політика помітно подорослішали й уже значно вищі за свою матір. На знімках родина обіймається та позує разом, однак місце зустрічі Наталія розкривати не стала.
Віталій Кличко та Наталія Єгорова прожили у шлюбі 25 років і виховали трьох дітей. Після розлучення модель переїхала до Німеччини, де мешкає й досі. Сам Кличко раніше розповідав, що йому вдалося зберегти з колишньою дружиною добрі стосунки, а з дітьми він намагається підтримувати постійний зв’язок, незважаючи на те, що вони живуть у різних країнах.
,
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що зрадниця України та співачка Любов Успенська постраждалачерез українські безпілотники, які літають над терористичною Росією, і залишилася без концертів.
Раніше також популярний український виконавець Олександр Пономарьовзаінтригував своїх шанувальників дивним дописом.
Вас також може зацікавити:
- У Києві подорожчає вартість проїзду: Кличко дав доручення
- Колишня Кличка та мати його доньки зробила неймовірне особисте зізнання
- "Це мене зламало": Панеттьєрі розкрила причину скасування весілля з Кличком
Про особу: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред