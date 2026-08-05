Дружина Кличка показала дорослих дітей: як вони виглядають

Наталія Єгорова поділилася фотографіями своїх дорослих дітей, з якими зустрілася на відпочинку.

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Наталія Єгорова зустрілася зі своїми дорослими дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Коротко:

Як виглядають діти Кличка

Що написала Єгорова

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова поділилася рідкісними сімейними знімками зі своїми дітьми.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки з 23-річною дочкою Єлизаветою-Вікторією та 21-річним сином Максимом, з якими зустрілася за кордоном.

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На фотографіях Єгорова проводить час із дітьми під час прогулянки. Нащадки політика помітно подорослішали й уже значно вищі за свою матір. На знімках родина обіймається та позує разом, однак місце зустрічі Наталія розкривати не стала.

Наталія Єгорова поділилася фото дорослих дітей / Фото Instagram/natalia_yegorova

Віталій Кличко та Наталія Єгорова прожили у шлюбі 25 років і виховали трьох дітей. Після розлучення модель переїхала до Німеччини, де мешкає й досі. Сам Кличко раніше розповідав, що йому вдалося зберегти з колишньою дружиною добрі стосунки, а з дітьми він намагається підтримувати постійний зв’язок, незважаючи на те, що вони живуть у різних країнах.

Наталія Єгорова поділилася фото дорослих дітей / Фото Instagram/natalia_yegorova

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Про особу: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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