Нові операції та внутрішні чистки: Зеленський погодив гучні рішення для СБУ

Президент відзначив високі результати підрозділу "Альфа" СБУ у протидії РФ.

https://glavred.net/ukraine/novye-operacii-i-vnutrennie-chistki-zelenskiy-soglasoval-gromkie-resheniya-dlya-sbu-10785968.html Посилання скопійоване

Зеленський анонсував нові операції СБУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, СБУ

Ключові тези Зеленського:

Погоджено нові операції СБУ проти РФ

СБУ продовжить внутрішнє очищення структури

Українські дрони у липні уразили понад 30 тисяч росіян

Служба безпеки України готує нові операції проти російської агресії. Також в СБУ проведуть очищення від співробітників, які діють не в інтересах держави. Відповідні кроки погодив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівництва СБУ.

Глава держави повідомив, що очільник Служби безпеки України Олександр Поклад доповів про результати роботи за липень та визначив пріоритети відомства на серпень. За словами президента, українські спецслужби мають "сильні позиції" у протидії Росії.

відео дня

"Саме "Альфа" Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці", - наголосив Зеленський.

Окремо було погоджено подальші заходи з очищення СБУ. Йдеться про звільнення від людей, які, за словами президента, працюють у власних інтересах, а не на Україну.

За словами президента, загальна тенденція на фронті залишається незмінною - російські війська щомісяця зазнають значних втрат. Він наголосив, що Україна продовжить нарощувати використання безпілотних систем у бойових діях.

"Загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових", - додав Зеленський.

Чи зупиняться удари по російських НПЗ - думка експерта

Україна не планує припиняти удари по енергетичній інфраструктурі Росії, вважає політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, збільшення виробництва українських безпілотників і розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди російським нафтовим підприємствам.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії", - зазначив Загородній.

Він додав, що публічно Україна говорить лише про прагнення до миру, оскільки це є умовою міжнародної підтримки.

Операції СБУ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України повідомила, що дрони завдали ударів по НПЗ, нафтоперекачувальним станціям і РЛС на аеродромах. Найдальша ціль цієї операції знаходилась за 1350 кілометрів від українського кордону.

Служба безпеки України також повідомила про удари по НПЗ і порту та ураження ангарів з авіатехнікою в Євпаторії. За інформацією відомства, Волгоградський НПЗ має потужність близько 15 млн тонн нафти на рік.

Крім цього, СБУ розповіла про ураження трьох НПЗ у Башкортостані та кількох радіолокаційних станцій у Краснодарському краї. За даними відомства, атаковані НПЗ розташовані приблизно за 1600 кілометрів від державного кордону України.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред