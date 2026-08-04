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Долар, євро та злотий різко полетіли донизу: курс валют на 5 серпня

Руслана Заклінська
4 серпня 2026, 16:18
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Національний банк України оновив офіційний курс валют на 5 серпня.
Долар, євро та злотий різко полетіли донизу: курс валют на 5 серпня
Курс валют в Україні на 5 серпня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 5 серпня
  • Скільки коштує євро
  • Як змінився курс злотого

На середу, 5 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Усі три основні іноземні валюти подешевшали порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 5 серпня встановлено на рівні 44,75 грн/дол. Напередодні він становив 44,79 грн/дол., тож американська валюта подешевшала приблизно на 4 копійки.

відео дня

Курс євро

Офіційний курс євро на 5 серпня становить 51,54 грн/євро. Для порівняння, 4 серпня він був на рівні 51,64 грн/євро. Таким чином, європейська валюта втратила в ціні близько 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,65/44,70 грн/дол., а до євро - 51,43/51,48 грн/євро.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 5 серпня встановлено на рівні 11,97 грн/злотий. Попереднього дня він становив 12,00 грн/злотий, тому польська валюта подешевшала на 3 копійки.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара та євро в серпні - прогноз експерта

Після підвищення облікової ставки Національним банком України гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак це не означає, що ризики її подальшого послаблення зникли, заявив в коментарі ТСН.ua фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. За його словами, ключовою позначкою для валютного ринку залишається рівень 45 гривень за долар.

"Рівень 45 грн/долар залишається ключовим, і його подолання стане сигналом переходу до нової реальності: 45-46 грн за долар", - пояснив експерт.

Шевчишин прогнозує, що у серпні курс долара на міжбанківському ринку, найімовірніше, перебуватиме в діапазоні 45-46 грн, а євро - 50,5-52 грн. Водночас він застеріг, що продовження блокади українських портів може скоротити валютні надходження до країни та посилити тиск на гривню. У такому разі долар може наблизитися до 46 грн на міжбанку, тоді як готівковий курс буде приблизно на 15-20 копійок вищим.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Тарас Лєсовий заявив, що головним ризиком для валют є питання транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку. За його прогнозом, курс долара може перебувати в межах 44,6-45 грн на міжбанку, а євро - 50,8-51,5 грн на міжбанку в період 27 липня-2 серпня.

Також Лєсовий повідомив, що в серпні на валютний ринок тиснутиме сезонне пожвавлення попиту. За базовим сценарієм у серпні очікують курс долара в межах 44,5-45,5 грн і євро в межах 51-52,5 грн.

Національний банк України опублікував офіційні курси валют на 4 серпня. Курс долара становив 44,78 грн (+15 копійок), євро - 51,64 грн (+37 копійок), а злотий - 12,00 грн (+12 копійок) порівняно з попереднім днем.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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