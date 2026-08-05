Київ здригається від вибухів: РФ атакує столицю балістикою - перші деталі

Одразу в кількох районах столиці зафіксовано влучання та пожежі.

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У столиці лунають гучні вибухи / Колаж: Главред, фото: скриншот

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Росіяни вчергове атакували Київ балістикою

У столиці пролунали десятки вибухів

Внаслідок атаки в столиці зафіксовано численні влучання

У ніч проти 5 серпня російські війська масовано атакували Київ балістикою. Близько 00:20 у столиці пролунали потужні вибухи.

Повітряні сили повідомили про рух балістичних ракет у напрямку Києва.

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Близько 00:30 в ПС повідомили про нові швидкісні цілі на столицю сходу, а також про балістичні ракети з півночі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО у столиці.

"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", - йдеться в повідомленні.

За інформацією моніторів, російські війська вже випустили по Києву понад 20 ракет. Серед них, за попередніми даними, "Іскандери", "Циркони", північнокорейські KN-23, а також ракети з комплексів С-400.

Одна з ракет влучила в Оболонському районі столиці. За словами Кличка, попередньо, удар припав на в офісну будівлю. Також повідомляється про виклик медиків у Святошинський район столиці.

Пізніше в КОВА написали, що в Оболонському та Святошинському районах столиці горять складські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також на іншій локації в Оболонському районі виникла пожежа у 20-поверховому житловому будинку. Служби прямують на місце.

Пожежа внаслідок атаки РФ / Фото: соцмережі

В Деснянському районі теж виникло загоряння в складських приміщеннях, повідомляє Кличко. Крім того, уламки ракети впали біля житлового будинку.

За його словами, на Київ ще летять ракети. Мешканців закликали до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі Києва виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. Площа займання наразі встановлюється, повідомили в КОВА.

В передмісті Києва, в Києво-Святошинському районі палають нежитлові приміщення. За словами Кличка, там велика пожежа.

У Голосіївському районі сталося руйнування в приватному житловому будинку. Під завалами можуть бути люди, повідомив мер. Також внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку.

Росія завдає ударів по Києву новою небезпечною зброєю

За даними аналітиків ISW, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців покинути місто.

Вже від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів Росії складаються з безпілотників типу "Шахед" з реактивними двигунами, які дозволяють цим безпілотникам літати на малих висотах і з високою швидкістю, а також швидко пікірувати.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у понеділок, 3 серпня, РФ атакувала реактивним "Шахедом" АЗС під Кривим Рогом. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук говорив, що Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів.

Крім того, у ніч проти 30 липня російські війська масовано атакували Україну. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких рухалася у напрямку Києва. Через обстріл вибухи лунали у столиці, а також у Дніпрі та Кривому Розі.

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Про джерело: Повітряні сили ЗС України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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