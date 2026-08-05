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Горить гігантський хаб Wildberries: дрони атакували Тульську область РФ

Анна Ярославська
5 серпня 2026, 07:43
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Склад Wildberries в Алексині вважається одним із найбільших логістичних об’єктів у регіоні.
Атака на Тульську область РФ
Wildberries в Алексині - дрони спричинили потужну пожежу на складі / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus,

Коротко:

  • Дрони атакували склад Wildberries в Алексині
  • Після вибухів спалахнула масштабна пожежа
  • Місцевий губернатор підтвердив атаку

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексін.

Як повідомляють моніторингові канали, у регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку безпілотників. Незабаром у місті почули проліт дронів і гучні вибухи. Після серії вибухів на об’єкті спалахнула сильна пожежа.

відео дня

Очевидці стверджують, що пожежу видно на відстані десятків кілометрів. Також на місці піднявся густий чорний дим.

Моніторинговий канал Exilenova+ опублікував кадри пожежі в Алексині, на яких видно величезний стовп чорного диму.

Дивіться відео - У Алексині атаковано склад Wildberries:

Знімок екрана

Варто зазначити, що склад Wildberries в Алексині вважається одним із найбільших логістичних об'єктів у регіоні. Загальна площа комплексу становить близько 300 тисяч квадратних метрів.

Логістичний центр було відкрито у 2022 році, і він відігравав ключову роль у зберіганні та розподілі товарів. Хаб забезпечував охоплення Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших прилеглих областей Центральної Росії, а також частково розвантажував логістичні центри Московського регіону.

Пожежа, ймовірно, охопила значну або всю площу комплексу.

Горить склад Wildberries в Алексині
Горить склад Wildberries в Алексині / Фото: Supernova

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку.

"Сталося падіння БПЛА на територію сортувального центру Wildberries з подальшим його загорянням. На місці працюють оперативні служби. Пожежні розрахунки ліквідують загоряння. За попередньою інформацією, загиблих немає, поранення отримав один чоловік, йому надається необхідна медична допомога", - написав він.

За словами Міляєва, було "знищено 107 українських безпілотників".

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 4 липня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков'ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

Чому Wildberries став мішенню?
Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries і атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

25 липня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії
Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Мадяр анонсував нові удари по Wildberries

Атаки на об’єкти російського маркетплейсу Wildberries триватимуть. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді 2 серпня, після атаки на Самарську область. За його словами, черговий "результативний хук" по компанії став не останнім, попередив він.

Звертаючись до жителів країни-агресора, командувач СБС в іронічній формі запропонував їм змінити корпоративну ідентичність компанії та натякнув на майбутню розплату за війну.

"Каса ще попереду", - зазначив Бровді, порадивши росіянам перефарбувати логотип у жовто-блакитні кольори.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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