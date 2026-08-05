Горить гігантський хаб Wildberries: дрони атакували Тульську область РФ

Склад Wildberries в Алексині вважається одним із найбільших логістичних об’єктів у регіоні.

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Wildberries в Алексині - дрони спричинили потужну пожежу на складі / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus,

Коротко:

Дрони атакували склад Wildberries в Алексині

Після вибухів спалахнула масштабна пожежа

Місцевий губернатор підтвердив атаку

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексін.

Як повідомляють моніторингові канали, у регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку безпілотників. Незабаром у місті почули проліт дронів і гучні вибухи. Після серії вибухів на об’єкті спалахнула сильна пожежа.

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Очевидці стверджують, що пожежу видно на відстані десятків кілометрів. Також на місці піднявся густий чорний дим.

Моніторинговий канал Exilenova+ опублікував кадри пожежі в Алексині, на яких видно величезний стовп чорного диму.

Дивіться відео - У Алексині атаковано склад Wildberries:

Варто зазначити, що склад Wildberries в Алексині вважається одним із найбільших логістичних об'єктів у регіоні. Загальна площа комплексу становить близько 300 тисяч квадратних метрів.

Логістичний центр було відкрито у 2022 році, і він відігравав ключову роль у зберіганні та розподілі товарів. Хаб забезпечував охоплення Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших прилеглих областей Центральної Росії, а також частково розвантажував логістичні центри Московського регіону.

Пожежа, ймовірно, охопила значну або всю площу комплексу.

Горить склад Wildberries в Алексині / Фото: Supernova

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку.

"Сталося падіння БПЛА на територію сортувального центру Wildberries з подальшим його загорянням. На місці працюють оперативні служби. Пожежні розрахунки ліквідують загоряння. За попередньою інформацією, загиблих немає, поранення отримав один чоловік, йому надається необхідна медична допомога", - написав він.

За словами Міляєва, було "знищено 107 українських безпілотників".

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 4 липня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков'ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries і атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

25 липня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Мадяр анонсував нові удари по Wildberries

Атаки на об’єкти російського маркетплейсу Wildberries триватимуть. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді 2 серпня, після атаки на Самарську область. За його словами, черговий "результативний хук" по компанії став не останнім, попередив він.

Звертаючись до жителів країни-агресора, командувач СБС в іронічній формі запропонував їм змінити корпоративну ідентичність компанії та натякнув на майбутню розплату за війну.

"Каса ще попереду", - зазначив Бровді, порадивши росіянам перефарбувати логотип у жовто-блакитні кольори.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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