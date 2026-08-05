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Після удару по Києву МО РФ опублікувало цинічний допис із погрозами: до чого готуватися

Анна Ярославська
5 серпня 2026, 09:23
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Ескалація набирає обертів. Окупанти спробували виправдати удар по столиці України та пригрозили новою атакою.
Запуск ракет по Україні, Міністерство оборони РФ
Міноборони РФ опублікувало в мережі зображення ракети з погрозою після атаки на Київ та область / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mod.mil.rus

Коротко:

  • РФ намагається цинічно виправдати черговий смертельний удар по Україні
  • Погрози атак з'явилися в офіційному Telegram-каналі Міноборони РФ

Після масованого ракетного удару по Києву та області в ніч на 5 серпня Міноборони країни-агресора РФ опублікувало у своєму офіційному Telegram-каналі зображення з балістичною ракетою та агресивним гаслом, яке можна сприймати як погрозу нових атак на Україну та виправдання нинішнього смертельного удару.

На опублікованому зображенні показано запуск ракети з написом: "Б’ємо, раз слів не розуміють".

відео дня

Під зображенням розміщено ще одну фразу: "Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз!".

Провокаційне повідомлення Міністерства оборони РФ після нападу на Україну
Провокаційне повідомлення МО РФ після атаки на Україну / Скріншот

Допис з’явився через кілька годин після масованого комбінованого удару по Києву та Київській області. У результаті атаки, за даними української влади, загинули мирні жителі, десятки людей отримали поранення, було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, виникли масштабні пожежі.

Дивіться відео - Кадри запуску балістичних ракет по Києву та області:

Знімок екрана

Одночасно з публікацією зображення російське військове відомство поширило заяву, в якій спробувало обґрунтувати удар. У Міноборони РФ стверджують, що ціллю стали виключно транспортно-логістичні та розподільчі центри, які нібито використовувалися для зберігання товарів подвійного призначення, комплектуючих для безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та іншого майна в інтересах ЗСУ.

Зокрема, російська сторона заявила про ураження логістичного центру "МЛП-Чайка", терміналів "Нової пошти", логістичного центру "Епіцентр", об’єктів "Рабен Україна", "Термінал Бровари" та інших складських комплексів у Києві та Київській області.

Крім того, у повідомленні стверджується, що на південь від Одеси було уражено три суховантажі, які нібито перевозили озброєння для України.

Однак фактичні наслідки атаки свідчать про інше. Під удари потрапили цивільні логістичні центри, склади комерційних компаній та об’єкти цивільної інфраструктури.

Таким чином, заяви російського військового відомства про ураження об’єктів, нібито пов’язаних зі зберіганням товарів подвійного призначення або виробництвом безпілотників, не підтверджуються публічно представленими доказами. При цьому наслідки удару зафіксовані саме на цивільних об’єктах, які забезпечували роботу логістики, торгівлі та поштових служб.

Після удару по Києву МО РФ опублікувало цинічний допис із погрозами: до чого готуватися
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

ППО не змогла збити жодну з 28 ракет під час атаки РФ

Як писав Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, минулої ночі Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику.

Цього разу ворог використав:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";
  • 24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Курської областей РФ;
  • 115 ударних БПЛА типу Shahed (більшість із них - реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

У Повітряних силах підтвердили, що основний напрямок удару - Київська область.

У ЗС ЗСУ підтвердили влучання ракет та 17 ударних БПЛА у 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.

Росія завдала балістичного удару по Києву та області - новини

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування.

Станом на 08:15 відомо про 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула.

  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС

Чотирнадцять мирних жителів загинули внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київську область, ще 22 людини отримали травми. Найбільші втрати - у Броварському районі, де загинули дев’ять осіб.

Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину загиблих виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

Варто зазначити, що армія РФ атакувала цивільні об’єкти під час нічного нападу. Під удар потрапили:

  • продуктові склади "Фоззі", "Сільпо", "Новус";
  • склад маркетплейсу "Розетка";
  • будівельні магазини "Епіцентр";
  • відділення "Нова Пошта";
  • цивільні транспортні логістичні компанії;
  • тепличний квітковий комплекс.
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС

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Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації (МО РФ) - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо розробки та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері оборони, а також керівництва Збройними Силами РФ.

Міністр оборони РФ - Андрій Ремович Бєлоусов (з травня 2024 року).

Верховний головнокомандувач - президент РФ.

Штаб-квартира: м. Москва, вул. Знаменка, буд. 19 (Головний штаб / Національний центр управління обороною РФ - Фрунзенська наб., буд. 22/2).

Офіційний сайт: mil.ru

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