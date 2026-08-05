У ЄС почали діяти нові правила для українців: кому відмовлять у тимчасовому захисті

Рішення Ради ЄС набуло чинності 5 серпня і вперше пов'язує отримання статусу з виконанням військових обов'язків удома.

https://glavred.net/world/v-es-vstupili-v-silu-novye-pravila-dlya-ukraincev-komu-otkazhut-vo-vremennoy-zashchite-10786004.html Посилання скопійоване

Доки продовжили тимчасовий захист українцям в ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

відео дня

Ви дізнаєтеся:

До якої дати діє тимчасовий захист в ЄС для українських чоловіків

Яку умову ввели для нових заявників

Кого зміни не торкнуться

Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік - до 4 березня 2028 року, одночасно запровадивши додаткову умову для тих, хто лише подає документи на цей статус. Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС і набуло чинності 5 серпня 2026 року.

Йдеться про механізм, яким користуються мільйони громадян України, що виїхали за кордон через повномасштабну російську агресію. Текст самого документа доступний на порталі Євросоюзу.

Нова умова для заявників

Ключова новація стосується підстав для відмови. Тимчасового захисту не надаватимуть особам, які не зможуть документально підтвердити, що виконують військові обов'язки, передбачені українським законодавством.

Мотивування такого кроку в Раді ЄС пов'язують із ситуацією на фронті - у рішенні вимогу обґрунтовують поточними оборонними потребами України. Перевірку віддали на рівень національних адміністрацій: країни-члени зможуть вимагати від заявника відповідні документи або інші докази.

Кого зміни не торкнуться

Норма не має зворотної дії. Її застосовуватимуть виключно до заяв, поданих після 5 серпня, тоді як українці, які вже мають статус у державі-члені ЄС і безперервно його зберігають, залишаються поза дією нових правил.

Формулювання в документі містить застереження, яке залишає простір для індивідуальних обставин заявника.

"Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов'язання", - йдеться в рішенні Ради ЄС.

Українські біженці в ЄС / Інфографіка: Главред

Українські біженці в Європі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року, водночас запроваджуючи обмеження для окремої категорії заявників. Паралельно Польща з липня скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Крім того, у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

Нагадаємо, що Ірландія оголосила про продовження тимчасових дозволів для українських громадян. Під час виступу було наголошено, що заплановані важливі зміни для біженців з України суттєво змінять поточні правила та умови для всіх сторін.

Вас може зацікавити:

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред