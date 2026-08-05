Путін розгортає війська КНДР з понад сотнею ракет біля кордону України - Reuters

Пхеньян уже передав РФ ракети KN-23 і KN-24 та направив військових.

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РФ розгортає ракетний підрозділ КНДР для посилення ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, KCNA

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РФ розгортає ракетний підрозділ КНДР у Воронезькій області

До нього можуть увійти 90 військових, 120 ракет і 6 пускових установок

Москва хоче посилити удари балістикою по Україні

Росія почала розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї на заході країни. Москва планує використати його для посилення ударів балістичними ракетами по території України. Про це пише Reuters з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка.

За інформацією ГУР, Росія намагається розгорнути північнокорейський ракетний підрозділ у Воронезькій області. До його складу можуть увійти близько 90 військовослужбовців із КНДР.

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Очікується, що цей підрозділ працюватиме у складі 112-ї ракетної бригади Росії. За даними української розвідки, він може бути оснащений приблизно 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.

Навіщо Росії допомога Північної Кореї

У ГУР зазначають, що Москва намагається збільшити кількість ударів балістичними ракетами по Україні на тлі проблем із протиповітряною обороною.

Черняк наголосив, що Україна має нестачу сучасних систем ППО, а Росія намагається використати цю ситуацію, оскільки балістичні ракети є одними з найскладніших цілей для перехоплення. За словами представника розвідки, залучення військових КНДР може стати одним із способів для Кремля розширити можливості ракетних атак.

Іранські балістичні ракети / Инфографика: Главред

Які ракети КНДР вже могла передати Росії

За даними української розвідки, Пхеньян уже передав Москві нову партію балістичних ракет. Йдеться про близько 40 ракет типів KN-23 і KN-24. Крім того, Північна Корея направила до Росії військовослужбовців, однак наразі невідомо, яку саме роль вони виконуватимуть у російських ракетних операціях.

Водночас остаточні параметри розгортання, зокрема кількість ракет та формат участі військових КНДР, мають бути узгоджені під час переговорів на найвищому рівні, які заплановані на наступний місяць.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Що може допомогти проти балістики РФ - пояснення експерта

Росія зараз виробляє балістичні ракети значно швидше, ніж Захід виготовляє ракети PAC-3 для систем Patriot, здатні їх перехоплювати. Через це Україна може розраховувати передусім на передачу ракет із запасів міжнародних партнерів, заявив радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Якщо мова не йде про створення антибалістичної коаліції та про виробництво ракет Patriot за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є", - написав він.

За його даними, РФ щомісяця виготовляє близько 70 ракет "Іскандер", 50 ракет С-400 та кілька "Цирконів", тоді як виробництво PAC-3 становить 50-60 ракет на місяць. Водночас світ має близько 4-5 тисяч таких перехоплювачів, а запас російських "Іскандерів" оцінюється у 200-300 одиниць.

На тлі дефіциту ракет Patriot Росія дедалі частіше застосовує балістику. Президент Володимир Зеленський заявляв, що нестача перехоплювачів дозволяє РФ завдавати ударів, які загрожують українським містам.

Співпраця КНДР з Росією - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, іспанські слідчі повідомили про затоплення російського вантажного судна "Велика Ведмедиця". Слідчі зазначили, що корабель затонув 23 грудня після серії вибухів у Середземному морі.

Президент Володимир Зеленський повідомив про застосування північнокорейської балістичної ракети по Україні. У зверненні він повідомив про удар по Радушному і закликав партнерів посилити протиповітряну оборону.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що використання KN-23 може свідчити про проблеми з виробництвом балістики у Росії. За його оцінкою раніше Росія випускала близько 60 балістичних ракет щомісяця і темпи виробництва після ударів по заводах скоротилися.

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