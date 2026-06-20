'Сьогодні вночі': росіяни підготувалися до нового масштабного удару — Зеленський

За словами президента, сьогодні вночі та найближчим часом слід особливо уважно ставитися до повітряних тривог.

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Росіяни підготувалися до нового масштабного удару / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Що сказав Володимир Зеленський:

Окупанти не хочуть припиняти бойові дії

Вдень, 20 червня, вже були російські удари "шахедами" по Україні

Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу масованого російського удару найближчим часом. Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні вночі та найближчим часом потрібно особливо уважно ставитися до повітряних тривог: росіяни підготувалися до масованого удару. Будь ласка, бережіть себе", — заявив він. відео дня

За його словами, окупанти не хочуть припиняти бойові дії.

"Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції з цього приводу — реальні формати, можливості — вже давно лежать у них на столі, і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція щодо зустрічі — пропозиція Путіну — про пряму та чесну розмову у форматі Україна — Росія за підтримки партнерів — залишається в силі. І це важливо, щоб війна все-таки завершилася миром", — сказав він.

Він зазначив, що вдень, 20 червня, вже були нові російські удари "шахедами" по Україні.

"З ранку протягом дня було понад 200 дронів. І хоча значну частину цих "шахедів" збили, але, на жаль, були й влучання. Також були удари по Запоріжжю: на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донбасу, Сумській, Харківській та Дніпропільській областях. Тепер нова тривога в Києві", — додав Зеленський.

У свою чергу моніторингові канали також повідомляють, що РФ проводить передислокацію літаків Ту-95МС і Ту-160. Їх перенаправляють на аеродроми в центральних і західних областях РФ. Надалі супротивник озброюватиме літаки крилатими ракетами для масованого обстрілу України.

Дивіться відео тут.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" — думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки на Україну із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те саме, що й дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

Інфографіка Главреда

Масований удар по Україні — що відомо

Як повідомляв "Главред", масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них — двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Також російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Крім того, російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із "шахідів" влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено вежу Іоанна Кушника.

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Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012). Політичну кар’єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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