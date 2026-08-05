"Люблю свої форми": наречена Роналду відповіла хейтерам на своє фото в бікіні

Джорджина Родрігес продемонструвала свої розкішні форми та відповіла на критику.

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Кріштіану Роналду кохає Джорджину Родрігес / колаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Коротко:

Хто розлютив Джорджину

Що вона сказала

Кохана Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, публічно висловилася після хвилі критики в соцмережах. Приводом стали фотографії в бікіні, опубліковані під час відпочинку. Деякі користувачі почали обговорювати її фігуру, проте знаменитість вирішила не мовчати й виступила з емоційним зверненням. Про це повідомляє Page Six.

Джорджина Родрігес відповіла хейтерам / Скріншот Instagram/georginagio

32-річна Родрігес заявила, що жіноче тіло неминуче змінюється з віком і після народження дітей, і в цьому немає нічого ганебного. За її словами, набагато важливіші здоров’я, внутрішній стан і любов до себе, ніж відповідність нав’язаним стандартам краси.

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"Моє тіло змінюватиметься, як змінюється тіло кожної жінки. І я сподіваюся, що це триватиме ще довгі роки, бо це означає, що я живу", - написала Джорджина в Instagram.

Модель зізналася, що негативні коментарі все ж зачіпають її, і вона навіть задавалася питанням, хто взагалі визначає, яким має бути "правильне" тіло. При цьому Родрігес підкреслила, що займається спортом не заради схуднення, а тому що це приносить їй задоволення і допомагає відчувати себе щасливою.

Джорджина Родрігес відповіла хейтерам / Скріншот Instagram/georginagio

Особливе місце у своєму зверненні Джорджина присвятила дітям. Вона зазначила, що разом із Роналду виховує доньок і хоче навчити їх, що цінність людини ніколи не залежить від зовнішності чи думки незнайомців в інтернеті.

Родрігес також розповіла про розмову з Кріштіану Роналду. За словами моделі, вона переживала через те, що її почали називати товстою, адже її професія тісно пов’язана із зовнішністю. Футболіст, як стверджує Джорджина, підтримав її, нагадавши, що головне - це не зовнішність, а те, якою людиною вона є.

Джорджина Родрігес відповіла хейтерам / Скріншот Instagram/georginagio

На завершення знаменитість зізналася, що любить своє тіло і не збирається підлаштовуватися під чужі очікування.

"Я люблю свої форми. Люблю свободу жити в тілі, яке обрала. У тілі, яке підтримує мене, дозволило подарувати життя, падати й знову підійматися. Це тіло заслуговує на повагу, любов і вдячність у всіх своїх проявах", - написала Джорджина Родрігес.

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Про особу: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії. Чемпіон Європи, п’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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