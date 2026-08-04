'Не можемо все озвучувати': Зеленський зробив заяву про закулісні переговори

На нараді щодо переговорного процесу доповіли Буданов, Умєров, Арахамія та Кислиця.

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Зеленський розповів про контакти з Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

Україна щодня контактує з представниками Трампа

Київ готовий до всіх форматів переговорів

Україна очікує активності від Віткоффа та Кушнера у серпні

Україна підтримує контакт із представниками президента США Дональда Трампа та працює над створенням умов для реальної дипломатії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час наради керівник ОП Кирило Буданов, глава Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП справ Сергій Кислиця доповіли про перебіг переговорного процесу, а також про ситуацію в Москві та ставлення російської сторони до можливих перемовин.

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"Ми щодня в контактах із представниками президента Трампа, це важливо. На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємося все це реалізувати", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова до всіх можливих форматів переговорів. Він також висловив сподівання, що вже у серпні спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер активізують свою роботу.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Крім того, триває взаємодія з іншими міжнародними партнерами, зокрема з країнами Перської затоки, які можуть підтримати дипломатичні зусилля України та її безпекові потреби.

"Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат", - додав президент.

Який головний козир України у переговорах - пояснення експерта

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив в інтерв’ю NPR, що продовження далекобійних ударів може змусити РФ повернутися до переговорів про завершення війни. Він зауважив, що Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії фронту, проте це не означатиме визнання окупованих територій російськими - ні юридично, ні фактично.

Кислиця додав, що Москва досі висуває неприйнятні для Києва вимоги, зокрема щодо визнання контролю над п’ятьма українськими регіонами. Представник ОП зазначив, що сучасна війна вже вийшла за межі традиційних бойових дій.

"Якщо ми будемо продовжувати робити те, що робимо, завдаючи ударів на велику відстань, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір - сісти за стіл переговорів і обговорити, як зупинити цю війну", - заявив він.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін відмовляється від переговорів і це є перепоною для початку мирних домовленостей. Зеленський також повідомив, що Україна щодня пропонує припинення вогню, щоб дати дипломатам можливість вести переговори та створити умови для діалогу.

Президент США Дональд Трамп оцінив результати зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. За словами Трампа, зустріч пройшла дуже добре.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про намір Вашингтона активізувати дипломатичні ініціативи для оцінки перспектив відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Він повідомив, що в найближчі тижні будуть зусилля, які можуть призвести до того, що переговори можуть незабаром поновитися.

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Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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