Європа та РФ провели таємну зустріч щодо війни в Україні: Bloomberg дізнався деталі

Участь у контактах брали колишні високопосадовці Британії, Франції та Німеччини, а самі уряди факт зустрічі не підтверджують.

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Таємні переговори щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Європа та РФ провели закриту зустріч щодо війни

Серед учасників - ексдипломати Британії, Франції, ФРН

Офіційно країни-учасниці зустріч не підтвердили

Європейські країни минулого місяця провели ще одні закриті переговори з представниками Росії щодо завершення війни в Україні, повідомляє Bloomberg

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До контактів з європейської сторони долучилися колишні високопосадовці Великої Британії, Франції та Німеччини - ексрадник Британії з національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та французький дипломат П'єр Вімон. Імена тих, хто представляв Кремль, джерела не назвали.

Офіційного підтвердження зустрічі немає: представники країн-учасниць на запити не відповіли ствердно. Сам характер такого формату видання описує як усталену міжнародну практику.

"Нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь у неформальних дипломатичних зусиллях, не виходячи за межі урядів, щоб дослідити потенційні шляхи вирішення складних міжнародних проблем. Ці так звані зустрічі другого плану спрямовані на обмін ідеями, які згодом можуть бути передані урядовим каналам", - зазначає видання.

Не перший епізод закритих контактів

Схема повторюється не вперше. У липні президент Азербайджану Ільхам Алієв публічно розповів про переговори німецьких та російських представників на території його країни, темою яких було припинення бойових дій в Україні.

Тоді, як і зараз, українська сторона не була учасником процесу й дізнавалася про деталі вже після оприлюднення інформації.

Позиція Києва

Українська дипломатія оцінює практичну вагу таких форматів мінімально, а мандат на них ніхто не видавав.

"Близьке до нуля" значення для завершення війни мають подібні зустрічі, а Німеччину українська сторона не уповноважувала їх проводити, - наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

Який головний козир України у переговорах - пояснення експерта

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив в інтерв’ю NPR, що продовження далекобійних ударів може змусити РФ повернутися до переговорів про завершення війни. Він зауважив, що Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії фронту, проте це не означатиме визнання окупованих територій російськими - ні юридично, ні фактично.

Кислиця додав, що Москва досі висуває неприйнятні для Києва вимоги, зокрема щодо визнання контролю над п’ятьма українськими регіонами. Представник ОП зазначив, що сучасна війна вже вийшла за межі традиційних бойових дій.

"Якщо ми будемо продовжувати робити те, що робимо, завдаючи ударів на велику відстань, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір - сісти за стіл переговорів і обговорити, як зупинити цю війну", - заявив він.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін відмовляється від переговорів і це є перепоною для початку мирних домовленостей. Зеленський також повідомив, що Україна щодня пропонує припинення вогню, щоб дати дипломатам можливість вести переговори та створити умови для діалогу.

Президент США Дональд Трамп оцінив результати зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. За словами Трампа, зустріч пройшла дуже добре.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про намір Вашингтона активізувати дипломатичні ініціативи для оцінки перспектив відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Він повідомив, що в найближчі тижні будуть зусилля, які можуть призвести до того, що переговори можуть незабаром поновитися.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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