Скільки українців виїхали за кордон через агресію РФ: Лубінець озвучив сумні цифри

Оцінка омбудсмена охоплює весь період російської агресії з 2014 року, тому вона суттєво перевищує статистику ООН і Євростату.

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Украинские беженцы в ЕС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Понад 8,4 млн українців сьогодні знаходяться за межами Україною

Більшість тих, хто перебуває в ЄС, - жінки та діти

Три країни ЄС прийняли близько 2,65 млн українців

Понад 8,4 мільйона українців зараз перебувають за межами держави - таку цифру напередодні назвав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

Омбудсмен подав цю оцінку одним показником, без розбивки за країнами перебування чи роками виїзду, пов'язавши її з наслідками російської агресії.

"Понад 8,4 мільйона наших громадян сьогодні перебувають за межами України", - зазначив Лубінець.

Чому оцінка омбудсмена не збігається зі статистикою ООН

Ключова причина розбіжності - різні періоди обліку. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців рахує тих, хто виїхав після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, і фіксує понад 5,7 мільйона осіб. Натомість підрахунок Лубінця охоплює весь час бойових дій, який триває з 2014 року.

Ще один зріз дає Євростат: 4,38 мільйона українців мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Переважну частину цієї групи складають жінки та діти.

Які країни прийняли найбільше українських біженців

Основне навантаження припало на кілька держав-сусідів і найбільшу економіку ЄС. Найбільше українських біженців розмістили Німеччина, Польща та Чехія - разом у цих трьох країнах проживають близько 2,65 мільйона громадян України.

Повернення біженців в Україну

Народний депутат від "Слуги народу" та член комітету з економічного розвитку Богдан Кицак заявляв, що українці, які перебувають за кордоном, найімовірніше, шукатимуть способи залишитися в Європі, навіть якщо влада спробує стимулювати їхнє повернення.

За його словами, ключовою проблемою залишається відсутність внутрішньої мотивації у громадян повертатися в країну, де тривають бойові дії.

"Громадяни просто не будуть мотивовані повертатися. Адже багато хто з них витратив значні кошти, щоб виїхати і почати жити за кордоном. Крім того, українці не бажають повертатися в умови війни", - підкреслив він.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Українські біженці в ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року, водночас запроваджуючи обмеження для окремої категорії заявників. Паралельно Польща з липня скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Крім того, у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

Нагадаємо, що Ірландія оголосила про продовження тимчасових дозволів для українських громадян. Під час виступу було наголошено, що заплановані важливі зміни для біженців з України суттєво змінять поточні правила та умови для всіх сторін.

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Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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