Коротко:
- Що сталося з прихильницею Путіна
- Кого вона злякалася
Зрадниця України та співачка Любов Успенська постраждала через українські безпілотники, які літають над терористичною Росією, і залишилася без концертів.
Як пишуть російські пропагандисти, зрадниця перенесла свої концерти через українські безпілотники, а тепер змушена закликати глядачів, бо на її концерти ніхто не хоче приходити.
Раніше свої концерти скасував і путініст Григорій Лепс, який також злякався українських дронів.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, розчарувала свого чоловіка, оскільки вирішила поки що не купувати нерухомість ані в Іспанії, ані в Азербайджані.
Раніше також у терористичній Росії стало відомо про смерть популярної актриси Наталії Дончевої.
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Про особу: Любов Успенська
Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка у жанрі шансон, повідомляє Вікіпедія. Народилася, виросла та здобула першу популярність як артистка в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".
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