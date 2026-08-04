Путіністка Успенська, зрадниця України, втрачає свої концерти через напад Росії.

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Любов Успенська незабаром не зможе співати / колаж: Главред, фото: facebook.com/lubauspenskaya/

Коротко:

Що сталося з прихильницею Путіна

Кого вона злякалася

Зрадниця України та співачка Любов Успенська постраждала через українські безпілотники, які літають над терористичною Росією, і залишилася без концертів.

Як пишуть російські пропагандисти, зрадниця перенесла свої концерти через українські безпілотники, а тепер змушена закликати глядачів, бо на її концерти ніхто не хоче приходити.

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Путіністка Успенська більше нікому не потрібна / Скріншот

Раніше свої концерти скасував і путініст Григорій Лепс, який також злякався українських дронів.

Успенська благає прийти на її концерти / Фото РосЗМІ

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Раніше "Главред" повідомляв, що співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, розчарувала свого чоловіка, оскільки вирішила поки що не купувати нерухомість ані в Іспанії, ані в Азербайджані.

Раніше також у терористичній Росії стало відомо про смерть популярної актриси Наталії Дончевої.

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Про особу: Любов Успенська Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка у жанрі шансон, повідомляє Вікіпедія. Народилася, виросла та здобула першу популярність як артистка в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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