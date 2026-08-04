Королівська родина повідомила про поповнення: народилася дівчинка

Дівчинка народилася у понеділок ввечері в одній із лікарень Лісабона, а цю новину офіційно оприлюднила королівська родина.

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Принцеса Євгенія народила дівчинку / Колаж Главред, фото Instagram/princesseugenie

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Принцеса Євгенія народила доньку 3 серпня

Пологи відбулися в лікарні Лісабона о 18:20

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбанк стали батьками доньки. Дитина народилася в понеділок, 3 серпня 2026 року, о 18:20 в одній із лікарень Лісабона, у Португалії.

Про це повідомляє офіційний Instagram-акаунт theroyalfamily. На знімках, опублікованих у дописі, - новонароджена дитина у світлій шапочці та світло-рожевому боді, яку тримає на руках дорослий. Автором фото вказано Джека Бруксбанка.

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Євгенія народила доньку / Скріншот

У повідомленні окремо зазначається, що про поповнення в родині повідомили королю Чарльзу, королеві та іншим членам сім'ї, і ті були раді дізнатися цю новину. Під постом уже з’явилися привітання від інших офіційних та неофіційних королівських акаунтів - зокрема, від thewales_family, які привітали Євгенію та Джека з цією подією.

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Про особу: принцеса Євгенія Принцеса Євгенія - принцеса Великої Британії, член британської королівської сім'ї, молодша дочка Ендрю Маунтбеттен-Віндзора та його дружини, Сари Фергюсон. Станом на 2026 рік Євгенія посідає 12-те місце в черзі на престол.

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