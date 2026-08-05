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Окупанти заявили про потужну контратаку України: де Сили оборони вибивають ворога

Анна Косик
5 серпня 2026, 08:13
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Українські військові відповіли на спроби наступу армії РФ на важливий населений пункт контратакою.
Окупанти заявили про потужну контратаку України: де Сили оборони вибивають ворога
В районі Куп'янська ворог зазнав невдачі / Колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, Генштаб ЗСУ

Що повідомили аналітики:

  • Українські військові почали контратакувати на Харківщині
  • Сили оборони зруйнували план наступу армії РФ

Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні відеозаписи підтверджують просування українських військ.

Українські воїни контратакують армію країни-агресорки Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової. Про це навіть не змовчали російські мілблогери.

відео дня

Спроби наступу РФ закінчуються провалом

На Харківщині просунутися вперед прагнуть не лише українські військові, але й окупанти. Однак їхні спроби не закінчуються успіхом, на відмінну від Сил оборони.

Армія РФ має мету форсувати річку Оскіл та просунутися на захід, схід Харківщини і північ Донеччини. Обмежені наступальні операції противника на Куп'янському напрямку тривали останні дві доби.

Однак українські військові контратакували окупантів, тому просування в ворога немає. Російські джерела підтвердили 4 серпня українські контратаки з околиць Куп'янська.

Окупанти заявили про потужну контратаку України: де Сили оборони вибивають ворога
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Чому наступ РФ зазнав краху - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів не принесла Кремлю очікуваних результатів. Незважаючи на активні штурми на кількох напрямках, темпи просування армії РФ залишаються значно нижчими за торішні.

У липні 2026 року російські війська просунулися лише на 37,85 квадратнихкілометра, що в середньому становить близько 1,22 квадратного кілометра на добу.

Бойові дії на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російське командування повідомило про серію нових захоплень на Харківщині, однак заявлені успіхи не знаходять переконливого підтвердження на полі бою.

Раніше, за даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп'янського району Харківської області поблизу Артельного.

Напередодні українські військові запобігли спробі російських сил прорватися через державний кордон у районі Козачої Лопані Харківської області. Після виконання бойового завдання українські штурмовики повністю відновили контроль над прикордонною ділянкою.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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