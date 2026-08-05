Смертельний удар по Київщині: Зеленський повідомив про 17 жертв і закликав до термінових рішень

Президент закликав G7 та ЄС прискорити постачання засобів ППО та запровадити нові санкції проти РФ.

https://glavred.net/war/smertelnyy-udar-po-kievshchine-zelenskiy-soobshchil-o-17-zhertvah-i-potreboval-srochnyh-resheniy-10786001.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав кількість жертв удару РФ і закликав партнерів терміново посилити ППО / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ключові тези:

Зеленський назвав кількість жертв і постраждалих

Президент вимагає прискорити передачу засобів протиракетної оборони

G7 та ЄС закликали посилити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив оновлені дані про наслідки масованої російської атаки на Київ та Київську область у ніч на 5 серпня.

За його словами, на даний момент відомо про 44 постраждалих і 17 загиблих.

відео дня

"Наразі відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київській області. Ще 17 осіб, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав глава держави.

Зеленський повідомив, що під час нічної атаки Росія застосувала 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" та 115 безпілотників, значна частина яких була реактивною.

За словами президента, основною метою удару стали складські приміщення цивільних підприємств, а також об’єкти інфраструктури та залізнична станція.

"Об’єкти, які не мають стосунку до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика", - наголосив Зеленський.

У свою чергу, прем‘єр-міністр України Сергій Корецький додав, що внаслідок атаки РФ пошкоджено житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру. На місцях працюють 410 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць спеціальної техніки.

"Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає - це тероризм", - підкреслив глава Кабміну.

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки отримало відповідні доручення", - додав він.

Звернення до партнерів: ціна затримок вимірюється життями

Глава держави знову закликав міжнародних партнерів прискорити постачання Україні засобів протиракетної оборони.

За його словами, перехоплювачі балістичних ракет могли б врятувати життя людей, які загинули внаслідок цієї атаки.

"Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їхнім постачанням або неготовність передавати антибалістичну техніку призводять саме до таких жахливих жертв і руйнувань", - зазначив президент.

Окрім поставок систем ППО, Зеленський закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію.

За його словами, значна частина російських підприємств, що виробляють балістичні ракети, досі не перебуває під санкціями.

Президент закликав країни G7, Європейський Союз та інших партнерів України запровадити нові обмеження проти російського військово-промислового комплексу та подякував державам, які готові підтримувати Україну як постачанням озброєння, так і посиленням санкцій.

Москва виправдала обстріл і натякнула на продовження

Як писав Главред, через кілька годин після атаки російське військове відомство опублікувало демонстративне повідомлення: в офіційному Telegram-каналі з’явилося зображення запуску ракети з супровідними написами, які читаються як анонс подальших обстрілів

На зображенні розміщено гасло "Биємо, раз слів не розуміють", а під зображенням - фраза "Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз!".

Паралельно в Міноборони РФ спробували надати удару військове обґрунтування, стверджуючи, що уражені виключно транспортно-логістичні та розподільчі центри, де нібито зберігалися товари подвійного призначення, комплектуючі для безпілотників та засоби радіоелектронної боротьби.

Ракетний удар по Києву та області 5 серпня - новини

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування.

Як писав Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, минулої ночі Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожі балістичні ракети - жодна з них не була збита.

Станом на 08:15 відомо про 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула.

Чотирнадцять мирних жителів загинули внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київську область, ще 22 людини отримали травми. Найбільші втрати - у Броварському районі, де загинули дев’ять осіб.

Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину людей, які загинули, виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

Інші новини:

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред