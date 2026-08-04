Бойові дії можуть початись в новій області України - про що попередила розвідка

Росія може використати Чернігівщину для нового напрямку наступу.

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В ДПСУ попередили про загрозу російського наступу в Чернігівській області / Колаж: Главред, фото: 23 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези

В ДПСУ оцінили ризики для Чернігівського напрямку

Фортифікації на півночі суттєво посилили

Ознак підготовки вторгнення наразі не зафіксовано

Росія може спробувати використати Чернігівську область як новий напрямок для тиску на Україну, однак наразі ознак підготовки безпосереднього вторгнення на цій ділянці кордону не зафіксовано. Водночас українські сили продовжують посилювати оборону північного кордону, враховуючи досвід початку повномасштабної війни. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Північний кордон залишається одним із напрямків, де триває масштабне укріплення оборонних рубежів. До цієї роботи залучені підрозділи ДПСУ, інші складові Сил оборони та органи місцевої влади.

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"Значно посилено роботу. До цього долучені інженерні підрозділи Державної прикордонної служби, загалом усі складові Сил оборони України та органи місцевої влади. Сукупно працюємо над тим, щоб нарощувати інженерні загородження, фортифікаційні укріплення, системи спостереження та мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках", - зазначив Демченко.

За його словами, оборонні заходи будуються з урахуванням подій 2022 року, коли Білорусь надала свою територію російським військам для вторгнення в Україну.

"Свого часу Білорусь переконувала, що не допустить вторгнення Росії зі своєї території. Але, як бачимо, вона відкрила свій кордон для російських військ. Тому ми не маємо зупинятися в тому, щоб нарощувати наші можливості відбивати і протидіяти будь-якій атаці, яка може йти з території Білорусі", - наголосив Демченко.

Окремо речник ДПСУ прокоментував інформацію щодо можливого використання Чернігівської області для відволікання українських резервів. Він зазначив, що українська розвідка уважно відстежує ситуацію біля державного кордону та оцінює зміни в угрупованні противника.

"Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про плани ворога використати цю ділянку українського кордону в межах Чернігівської області, щоб спробувати здійснити вторгнення або ж, не маючи достатніх сил, проводити демонстративні дії, аби Україна перекидала туди додаткові сили. Але станом на зараз ми не фіксуємо, що ворог вже застосовував піхотні групи, які намагалися перейти наш кордон. Також не фіксується активність диверсійно-розвідувальних груп", - повідомив Демченко.

Дивіться відео заяви Демченка:

/ Скріншот

Водночас прикордонна служба наголошує, що підстав для послаблення пильності немає. Попри відсутність ознак підготовки наземного прориву, російські війська щодня атакують прикордонні райони.

"Не можна розслаблятися, бо ворог підступний. По Чернігівщині щоденно відбуваються обстріли артилерією та безпілотними літальними апаратами. Інтенсивність менша, ніж у Сумській чи Харківській областях, але ворог щоденно б'є і по Чернігівщині", - сказав Демченко.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи можливий наступ на Чернігів - коментар експерта

Росія нарощує військові ресурси і може готуватися до відкриття нового фронту на півночі України. За нинішніх темпів формування нових з'єднань удар по Чернігівському напрямку вже не можна виключати. Про це повідомляв генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі ТСН.

За словами військового, дискусії щодо повторного наступу з території Білорусі тривають давно. Якщо раніше можливості російської армії були обмеженими, то тепер ситуація поступово змінюється.

"Росіяни планували сформувати 12 нових дивізій. 4 дивізії вже сформовано, процес триває. А дивізія - це не тільки люди, а й озброєння, техніка, боєприпаси", - зазначив Романенко.

Водночас експерт вважає, що сценарій повторної спроби захоплення столиці, який Росія реалізувала у лютому 2022 року, нині виглядає менш імовірним. Натомість ризики для інших регіонів півночі зростають.

"Повторення сценарію лютого 2022 року зі спробою штурму Києва видається менш вірогідним, проте удар по Чернігову вже не можна виключати", - наголосив Романенко.

Окрему увагу генерал звернув на стан оборонної підготовки прикордонних областей. Він зауважив, що саме наявність фортифікацій не гарантує стримування наступу, якщо противник матиме достатню перевагу в силах і засобах.

"Тому загроза такого плану Путіна є. Питання в тому, за скільки і коли росіяни зберуть необхідні війська для можливої реалізації таких дій", - підсумував Романенко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Роберт "Мадяр" Бровді заявив про рекордні показники знищення особового складу ворога у липні. Він наголосив на збільшенні штурмових груп у липні та прихованому поповненні особового складу. За його даними чисельність живої сили, залученої у штурмах, у липні зросла на 18% порівняно з травнем.

Проєкт DeepState зафіксував просування окупантів у Харківській області поблизу державного кордону. Аналітики оприлюднили карту з позначенням просування ворога поблизу Артельного та розширення сірої зони. Згідно з повідомленням, окупанти захопили 4,67 кв. км між селами Артне та Шевяківка, а площа проникнення складала 22,24 кв. км.

Аналітики DeepState заявили про нові просування окупантів на Слов'янському напрямку в Донецькій області. На оновленій мапі вказано просування поблизу Калеників.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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