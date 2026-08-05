Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

"Загрібати" росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін

Анна Косик
5 серпня 2026, 10:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Ознаки підготовки РФ до оголошення нової мобілізації вже є. Але паралельно з цим у Кремлі шукають альтернативи.
мобилизация в рф, путин
Путін обдумує рішення щодо оголошення мобілізації в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/news_kremlin

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи готує Кремль нову хвилю мобілізації восени
  • Як в Росії примусово вербують чоловіків на фронт
  • Як Путін хоче поповнити армію РФ без оголошення мобілізації

Україна фіксує все більше ознак підготовки країни-агресорки Росії до мобілізації. Однак експерти розходяться у думках щодо того, чи наважиться кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосили рішення про проведення мобілізації.

Главред дізнався, які шанси того, що в РФ оголосять мобілізацію, а також які альтернативи є у Кремля для набору росіян у лави армії.

відео дня

Кремль хоче посилити мобілізаційну готовність

За даними Служби зовнішньої розвідки України, у інформаційному просторі РФ дедалі частіше з'являються ознаки того, що Кремль готується посилити мобілізаційну готовність, адже темпи набору добровольців до армії помітно сповільнюються.

За словами заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва, у січні–червні 2026 року контракти з Міноборони уклали близько 200 тисяч осіб, ще 16 тисяч вступили до добровольчих формувань.

'Загрібати' росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін
Медведєв озвучив нову статистику щодо контрактників / фото: скріншот

Рік тому за той самий період ці показники перевищували 210 тисяч і 18 тисяч відповідно - офіційна статистика фіксує скорочення набору на 5–11%, а за оцінками німецького дослідника Яніса Клюге, навесні реальне падіння темпів сягало близько 20%.

На цьому тлі в Росії різко зросла кількість вакансій, пов'язаних із військовим обліком: наприкінці липня на платформі headhunter налічувалося понад 2,5 тисяч таких оголошень, майже третину з яких опублікували лише за останній тиждень.

Працівників шукають у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Нижньому Новгороді, Бєлгороді, Казані, Уфі, Краснодарі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Хабаровську - серед роботодавців "Роскосмос", "Пошта Росії" й "Ростелеком".

Губернатор Московської області Андрій Воробйов тим часом розширив повноваження регіонального штабу на випадок мобілізації або запровадження воєнного стану, а Мінпраці рекомендує регіонам заздалегідь готувати трудових мігрантів для заміни працівників, яких можуть призвати до армії.

Зростає і тривожність у російському суспільстві: у липні кількість пошукових запитів про мобілізацію в "Яндексі" досягла 1,2 мільйона, а частка росіян, які оцінюють настрої навколо як тривожні, за тиждень зросла з 53% до 57%. Попит на оренду житла у Вірменії тим часом перевищив рівень лютого 2022 року.

Водночас ознак підготовки до масштабного призову резервістів поки немає - закупівлі медичного майна та військового спорядження залишаються приблизно на рівні минулого року.

Путін підписав новий закон про призов окремих категорій

За даними російських ЗМІ, глава Кремля Володимир Путін підписав федеральний закон, який уточнює перелік статей Кримінального кодексу РФ. Наявність судимості чи слідства за цими статтями раніше унеможливлювала укладення контракту з Міноборони й відправку на війну.

'Загрібати' росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін
Путін підписав новий закон / фото: t.me/news_kremlin

Зі списку виключили злочини малої та середньої тяжкості, окремі порушення у сфері обігу зброї та вибухових речовин, порушення правил безпеки, а також деякі військові й транспортні злочини.

Під забороною на підписання контракту залишаються особи, які проходять за статтями про педофілію, тероризм, держзраду, шпигунство, диверсії, екстремізм, здирництво та низку інших тяжких злочинів проти держави й громадської безпеки. Документ опубліковано на сайті правових актів, і він уже набрав чинності.

Росія не спроможна наростити чисельність армії

Директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері телеканалу "Київ24" заявив, що ворог підготував законодавчу й нормативну базу, зокрема щодо мобілізаційних дій та підготовки силовиків, але сама виконавча машина лишається без змін.

"Увесь цей блок підготовлений. Уже переведений на можливість проведення мобілізації. Але не реформована сама машина. Без неї це дурне діло", - сказав Лакійчук.

За його словами, головною ознакою підготовки до можливого осіннього призову є реформування організаційно-мобілізаційних структур російської армії - саме цього поки не відбувається.

'Загрібати' росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін
Лакійчук прокоментував стратегію Кремля / фото: скриншот

"Вони підготували все для того, щоб "завтра" за командою цей потік примусових добровольців, чи як їх називати, кинути в м'ясорубку. Але не реформована сама система - полігони, склади, які мають забезпечити підготовку цього складу. Вона зараз залишається старою, в розмірі 300–350 тисяч", - додав експерт.

Росія замість мобілізації вдається до примусу

Видання The Wall Street Journal пише, що Росія дедалі агресивніше змушує чоловіків призовного віку йти на військову службу, оскільки добровільний набір буксує, а наступ Москви на фронті в Україні зазнає невдач.

У невеликих містах вербувальники хапають чоловіків просто на вулиці чи під приводом перевірки документів, а у військкоматах їх б'ють і залякують, поки ті не підпишуть контракт.

В одному з підтверджених випадків у Пензенській області чоловіка викликали до поліції нібито для перевірки документів, а там уже чекали вербувальники, які відвезли його до військкомату й побили - врятувати чоловіка вдалося буквально в останню мить перед медоглядом, після якого повернути назад було б уже неможливо.

'Загрібати' росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін
Примусова мобілізація у Пензенській області / фото: скріншот

Подібні рейди WSJ фіксує по всій країні - у Татарстані, Ярославській і Амурській областях, у Калузі, Воронежі та Архангельську, де за "здачу" знайомого до військкомату пропонують до 100 тисяч рублів.

Влада офіційно все заперечує й погрожує кримінальними справами тим, хто публікує відео побиттів, а блогерів, які привертають увагу до проблеми, переслідує ФСБ.

За оцінками аналітиків видання, ці методи вже частково компенсують втрати на фронті, які сягають 30–40 тисяч убитих і поранених щомісяця, але навряд чи дадуть Росії суттєвий прорив.

Путін може ухвалити рішення про нову хвилю мобілізації, але шукає альтернативи

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пов'язує можливу мобілізацію з політичним календарем Кремля. У своєму звіті аналітики зазначають, що можлива нова хвиля мобілізації в Росії залежатиме від особистого рішення російського диктатора Володимира Путіна.

'Загрібати' росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін
Остаточне рішення щодо мобілізації прийме Путін / фото: t.me/news_kremlin

Кремль оптимізує бюрократичні процедури, пов'язані з мобілізацією, ще з 2025 року: зокрема, у листопаді того ж року Путін підписав закон, який змінює адміністративний процес призову, переводячи його на цілорічний цикл замість попередніх піврічних.

Але за наявними в інституту даними, поки кремлівські чиновники розглядають широкий спектр варіантів для забезпечення можливої мобілізації в майбутньому, Путін, імовірно, продовжує зважувати всі альтернативи.

Читайте також:

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація Володимир Путін призов Мобілізація в Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки українців виїхали за кордон через агресію РФ: Лубінець озвучив сумні цифри

Скільки українців виїхали за кордон через агресію РФ: Лубінець озвучив сумні цифри

11:18Україна
"Загрібати" росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін

"Загрібати" росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін

10:25Аналітика
У ЄС почали діяти нові правила для українців: кому відмовлять у тимчасовому захисті

У ЄС почали діяти нові правила для українців: кому відмовлять у тимчасовому захисті

10:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отруту

Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отруту

Бойові дії можуть початись в новій області України - про що попередила розвідка

Бойові дії можуть початись в новій області України - про що попередила розвідка

Затискач для хліба став знахідкою: для чого досвідчені господині його зберігають

Затискач для хліба став знахідкою: для чого досвідчені господині його зберігають

Долар, євро та злотий різко полетіли донизу: курс валют на 5 серпня

Долар, євро та злотий різко полетіли донизу: курс валют на 5 серпня

Копати не треба: як повністю знищити пеньок з корінням, не пошкодивши решту двору

Копати не треба: як повністю знищити пеньок з корінням, не пошкодивши решту двору

Останні новини

11:30

Чорні плями на помідорах: простий засіб допоможе врятувати врожай

11:18

Скільки українців виїхали за кордон через агресію РФ: Лубінець озвучив сумні цифри

11:14

Оригінальні літні млинці з секретним інгредієнтом: рецепт за 15 хвилин

10:45

Підступний тест з ПДР, який викликає суперечки: хто з водіїв порушує правилаВідео

10:43

Гороскоп на завтра, 6 серпня: Близнюкам - гармонія, Стрільцям - ризик

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
10:25

"Загрібати" росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін

10:04

У ЄС почали діяти нові правила для українців: кому відмовлять у тимчасовому захисті

09:48

Смертельний удар по Київщині: Зеленський повідомив про 17 жертв і закликав до термінових рішеньФото

09:23

Після удару по Києву МО РФ опублікувало цинічний допис із погрозами: до чого готуватисяФотоВідео

Реклама
08:44

Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФФото

08:40

Люди загинули на залізничній платформі: кількість жертв атаки РФ на Київщину зросла до 14Фото

08:13

Окупанти заявили про потужну контратаку України: де Сили оборони вибивають ворога

07:43

Горить гігантський хаб Wildberries: дрони атакували Тульську область РФ

06:41

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, багато жертвФотоВідео

05:41

Три знаки зодіаку відчують справжній приплив щастя - кому посміхнеться фортуна

05:11

Про запах поту можна забути на увесь день: названа копійчана альтернатива дезодорантам

04:37

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожайВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей на картинці поліцейських дільниць за 25 с

03:23

Як позбутися іржі на сковорідці за одну ніч: простий трюк

01:28

Громадяни 51 країни воювали за РФ і потрапили в український полон - Лубінець

Реклама
00:31

Київ здригається від вибухів: РФ атакує столицю балістикою - перші деталі

04 серпня, вівторок
23:42

Пожовклий тюль засяє білизною: що потрібно додати під час прання

23:39

Нові операції та внутрішні чистки: Зеленський погодив гучні рішення для СБУ

23:30

Чому пеньок відростає навіть після вирубки: як назавжди позбутися дерева без технікиВідео

23:05

Часник збережеться до самої весни: як правильно підготувати і де його сушитиВідео

22:57

Починаю з чистого аркуша: Пономарьов заінтригував своєю заявою

22:47

М’ясо вийде неймовірно м’яким і танутиме в роті: що додати перед смаженням

22:44

Магія дзеркальної дати: хто незабаром опиниться серед улюбленців долі

22:43

Королівська родина повідомила про поповнення: народилася дівчинка

22:21

Успенська постраждала через українські безпілотники

22:11

"Не можемо все озвучувати": Зеленський зробив заяву про закулісні переговори

22:09

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

22:00

Росія готує новий масований удар балістикою і визначила ціль - яке місто під загрозою

21:57

Втрата золота: коли це звичайна випадковість, а коли — народна прикмета

21:37

Не лише для смаження: навіщо автомобілісти тримають олію в бардачку

21:36

Турист помітив у орендованому помешканні потайні двері та почув дивні звукиВідео

21:11

Сонячні панелі можуть піти в минуле: альтернативу можна "надрукувати" на будь-деВідео

21:01

Навіщо досвідчені господині розпилюють оцет навколо унітазу: хитрий трюк

20:53

Росіяни обстріляли Київщину дронами: перші деталі про наслідки та постраждалих

20:38

Забутий трюк бабусь: як повернути шкарпеткам білизну без хімії та прання

Реклама
20:09

У РФ зріс попит на втечу за кордон: СЗР розкрила, чого бояться росіяни

20:08

Чому насправді чоловіки у Франції носили підбори та панчохи: несподівана причина

20:07

В РФ раптово "відмовилися" від Криму: росіяни масово скаржаться і панікуютьВідео

19:49

Чоловік повернувся з того світу і заявив, що побував у "золотому місті"Відео

19:33

В СБУ розкрили підсумки операції з примусу Росії до миру - що вдалось

19:22

Навіщо класти кубики льоду в сушарку: результат здивує досвідчених господинь

19:22

Окупанти просунулися одразу в двох областях України: яка зараз ситуація на фронті

19:16

Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отрутуВідео

19:10

Росія знайшла слабке місце Одеси: Коваленко розповів, як його можна усунутиПогляд

19:00

Навіщо сипати соду навколо унітазу: ефект здивував навіть досвідчених господиньВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти