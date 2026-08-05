РФ закінчує підготовку до нового масованого удару: які області під загрозою

Ворог планує застосувати під час обстрілу ракети.

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Від наступного удару РФ може постраждати південь України / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, wikipedia.org

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РФ закінчує підготовку до нової ракетної атаки

Під ударом ракет РФ можуть опинитися дві області України

Загроза ракетної атаки висока у найближчу добу

Країна-агресорка Росія 5 серпня атакувала столицю та Київську область дронами і ракетами. Попри те, що зазвичай ворогу треба кілька днів на підготовку до нового удару, наступна масована атака ворога може відбутися швидше.

Як повідомив моніторинговий канал Strategic Control, під час потенційного удару РФ може атакувати інші області України. Найвища загроза існує для південних регіонів.

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"За наявною інформацією, противник завершує підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Монітори попередили, що загроза застосування ракетного озброєння зберігається протягом найближчих 24 годин.

Повідомлення моніторів / фото: скріншот

Росія перейшла до нової тактики ударів по Україні

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, періодичність масованих атак безпосередньо залежить від завдань, які Кремль ставить російським військам.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Саме тому останні тижні Україна спостерігає майже безперервну серію комбінованих ударів по столиці. Росія активно використовує для цих обстрілів ракети "Іскандер-М", а також ракети комплексів С-300 та С-400 у режимі ударів по наземних цілях, гіперзвукові "Циркони". Усі ці ракети можуть перехоплюватися фактично лише системами Patriot.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 5 серпня Росія атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними БпЛА, більшість з яких були реактивними.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київській області. Ще 17 осіб, на жаль, загинули.

У Міноборони РФ стверджують, що ціллю удару 5 серпня стали виключно транспортно-логістичні та розподільчі центри, які нібито використовувалися для зберігання товарів подвійного призначення, комплектуючих для безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та іншого майна в інтересах ЗСУ.

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Про джерело: Strategic Control Strategic Control - telegram-канал, який спеціалізується на прослуховування радіочастот і моніторингу стратегічної та військово-транспортної авіації країни-агресорки Росії. Автори займаються розвідкою OSINT та інформаційною розвідкою даних, кібербезпекою та розслідуваннями.

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