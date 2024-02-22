Окупанти покарали хлопця з Криму, який писав Фаріон: що з ним зробили

Ірина Фаріон восени 2023 року опублікувала повідомлення від студента з Криму, не приховуючи його особисті дані.

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У Криму покарали студента, який написав повідомлення Фаріон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Криму російські окупанти покарали студента Максима Глібова через повідомлення до скандальної української мовознавиці Ірини Фаріон, яке вона оприлюднила у своїх соцмережах. Про це повідомляє Голос Криму.

Максим Глібов у своєму повідомленні, яке він відправив ще восени 2023 року, підтримав Фаріон та підтвердив, що чекає на звільнення Криму. Фаріон оприлюднила це повідомлення і навіть не приховала особисті дані хлопця. Після цього Максима затримали і змусили вибачитись.

Повідомляється, що наприкінці 2023 року російська "комісія у справах неповнолітніх" встановила, що дії Максима нібито містять ознаки кримінальної дії. Через це його зобов'язали сплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

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Затримання студента в Криму

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова, який написав Ірині Фаріон лист на підтримку її позиції щодо української мови. Екснардепка опублікувала його з своєму Telegram-каналі, завдяки чому, ймовірно, російські спецслужби і звернули увагу на українського патріота.

Зараз студент, який навчається на першому курсі української філології, знаходиться в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС. Кримські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Максим "вибачився" за лист Фаріон, і публікують його заяву.

Згодом стало відомо про те, що Фаріон займеться СБУ після "здачі" студента в Криму. Український омбудсмен Дмитро Лубінець написав заяву в СБУ на Ірину Фаріон - за розголошення персональних даних проукраїнського студента в Криму.

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