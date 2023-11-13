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Фаріон "здала" спецслужбам українського студента-патріота в Криму: пропаганда РФ радіє

Анна Ярославська
13 листопада 2023, 12:05
Зараз студент Максим Глібов, який навчається на першому курсі української філології, знаходиться в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС.
Ірина Фаріон, Максим Глєбов
Ірина Фаріон опублікувала лист студента Максима Глібова у Мережі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова, який написав Ірині Фаріон лист на підтримку її позиції щодо української мови. Екснардеп опублікувала його з своєму Telegram-каналі, завдяки чому, ймовірно, російські спецслужби і звернули увагу на українського патріота.

Зараз студент, який навчається на першому курсі української філології, знаходиться в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС.

Кримські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Максим "вибачився" за лист Фаріон, і публікують його заяву.

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"Я, Глібов Максим, студент кримського вишу, вчуся на філолога. 8 листопада 2023 року я написав Ірині Фаріон особисте повідомлення на пошту, де підтримав її. Через кілька хвилин Ірина Фаріон виставила це на своєму каналі. В результаті я перебуваю в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС по Республіці Крим. Я повністю усвідомлюю свою провину, зі мною була проведена бесіда, я повністю відмовляюся від своїх поглядів і розумію, що був неправий", — цитують росЗМІ студента.

Студентський квиток Максима Глібова
Студентський квиток Максима Глібова

На каналі Фаріон дійсно опублікований лист студента з Криму Максима Глібова.

"Навіть не уявляю, як після звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити [російською]. Як я буду знати, що це наші, а не [росіяни], які одяглися в українську військову форму (...) Знаю, що Україна переможе [Росію]. Знаю, мова переможе "язык", - написав Глібов.

Скріншот з Telegram-каналу Ірини Фаріон
Скріншот з Telegram-каналу Ірини Фаріон

Підписники Фаріон просили її або видалити лист студента з Криму, або хоча б прибрати його прізвище, на що екснардеп відповіла досить різко:

Скріншот з Telegram-каналу Ірини Фаріон
Скріншот з Telegram-каналу Ірини Фаріон

Варто зазначити, що російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах радіють, що їм вдалося розкрити "українське підпілля" в Криму.

"Студент-філолог вже затриманий і знаходиться в ЦПЕ МВС, де визначать ступінь його провини, сам він вже кається у своєму вчинку і заявляє, що підтримує Росію та СВО. Пропоную Ірині Фаріон не зупинятися на досягнутому і злити все кримське підпілля. "Щиро дякую" і сподіваюсь на подальшу співпрацю", - пише один з пропагандистів.

Скріншот з Telegram-каналу пропагандиста РФ
Скріншот з Telegram-каналу пропагандиста РФ

Скандал з Іриною Фаріон

Екснардеп і український мовознавець Ірина Фаріон влипла в новий гучний скандал, розпалюючи ворожнечу між україномовним та російськомовним населенням України. Вона цинічно заявила, що мовна боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції".

Українців, які говорять російською мовою, Фаріон називає "внутрішніми ворогами", "дикунами" і "чортами з рогами і копитами". Вона закликає "боротися" проти них.

Також Фаріон зробила скандальнау заяву на адресу російськомовних захисників з бригади "Азов".

"Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила екснардеп.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

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