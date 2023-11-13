"Підіграла окупантам": Фаріон займеться СБУ після "здачі" студента в Криму

Дмитро Лубінець написав заяву в СБУ на Ірину Фаріон - за розголошення персональних даних проукраїнського студента в Криму.

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У студента з Криму Максима Глібова почалися проблеми через Ірину Фаріон / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Омбудсмен Дмитро Лубинець направив заяву на колишнього нардепа Ірину Фаріон до правоохоронних органів.

Причиною стало те, що вона "здала" окупантам в Криму проукраїнськи налаштованого студента. Про це він написав у Telegram.

Лубинець написав заяву в СБУ - за розголошення персональних даних проукраїнського студента в Криму, через що той був затриманий і змушений був вибачатися.

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"Народний депутат ВРУ 7 скликання і повинна знати про важливість захисту персональних даних. Однак ця людина публічно надала прізвище, ім'я, місце навчання хлопця, що дозволило росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є секретом факт тиску окупаційної адміністрації в Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", - пише Лубинець.

Новий скандал з Іриною Фаріон

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова, який написав Ірині Фаріон лист на підтримку її позиції щодо української мови. Екс-нардеп опублікувала його з своєму Telegram-каналі, завдяки чому, ймовірно, російські спецслужби і звернули увагу на українського патріота.

Зараз студент, який навчається на першому курсі української філології, знаходиться в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС.

Кримські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Максим "вибачився" за лист Фаріон, і публікують його заяву.

Нагадаємо, раніше екснардеп і український мовознавець Ірина Фаріон влипла в новий гучний скандал, розпалюючи ворожнечу між україномовним та російськомовним населенням України. Вона цинічно заявила, що мовна боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції".

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

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