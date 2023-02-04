За даними Генштабу ЗСУ, вороги завербували близько 50 осіб з жіночої виправної колонії міста Сніжне, що на Донеччині.

Окупанти почали вербувати жінок-ув'язнених на війну з Україною - Генштаб / ua.depositphotos.com

Російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках, зосереджуючи основні сили в наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та на Куп'янському напрямках. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ за 4 лютого.

За даними українських офіцерів, протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Українська авіація у відповідь завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили пункт управління, два райони, де розташовувалися жива сила противника, зенітно-ракетний комплекс і склад паливно-мастильних матеріалів.

Як кажуть У Генштабі, в окремих випадках окупантам навіть доводиться вербувати жінок-ув'язнених.

"Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Протягом тижня окупанти завербували близько 50 осіб з жіночої виправної колонії міста Сніжне, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Також відомо, що вони направлені на територію Російської Федерації для проходження підготовки", — йдеться в тексті.

У Пригожина закінчуються "зеки" для ПВК "Вагнера"

Британська розвідка у своєму звіт за 3 лютого повідомила, що темпи вербування "зеків" в приватну військову компанію "Вагнера" сильно знизилися. Пік вербування припадав на літо і осінь 2022 року, а зараз цей процес значно повільніше. У Міноборони Великобританії припускають, що це пов'язано з конфліктом Пригожина і Міноборони РФ.

Раніше офіцер батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів, що бійці Сил оборони розбили найманців приватної військової компанії"Вагнера" на багатьох ділянках напрямку Бахмут-Соледар. Він зазначав, що у вагнерівців зараз дефіцит штатних місць 73-80%, і вони не можуть заповнити ці місця.

Голова благодійного фонду" Русь сидить "Ольга Романова розповіла, що ПВК "Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих російських "зеків". За її даними, наприкінці грудня 2022 року до "групи Вагнера" було завербовано близько 43 тисяч російських ув'язнених, а наприкінці січня 2023 року цей показник зріс, ймовірно, до 50 тисяч.

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