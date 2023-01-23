З 50 тисяч залишилося близько 10: правозахисниця озвучила величезні втрати "вагнерівців"

Більшість завербованих до ПВК Вагнера російських зеків вже вбиті, поранені, дезертирували або потрапили в полон, каже правозахисниця Ольга Романова.

Правозахисниця озвучила величезні втрати "вагнерівців" / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Приватна військова кампанія "кухаря Путіна" Євгена Пригожина вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих російських зеків. Про це заявила глава благодійного фонду "Русь, яка сидить" Ольга Романова в інтерв'ю каналу My Russian Rights.

За її даними, наприкінці грудня 2022 року до "групи Вагнера" було завербовано близько 43 тисяч російських в'язнів. А в кінці січня 2023 року даний показник виріс, імовірно, до 50 тисяч.

"З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті (поранені – Главред), або пропали безвісти, або дезертирували, або здалися в полон", — заявила вона.

За словами Романової, масове дезертирство ув'язнених з "Вагнера" почалося восени минулого року. І, при цьому, нібито багато хто втік з фронту в Росію, прихопивши з собою зброю.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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